Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Etimesgut Havalimanı ve bağlantı yollarındaki çalışmalarda sona gelindiğini müjdeledi. Yüzde 90 fiziki gerçekleşmeye ulaşan projeyle pist uzunluğu 3 bin metreye çıkarılırken, inşa edilen Ay Yıldız Köprüsü ve 12,5 kilometrelik yeni yol hattı sayesinde havalimanı, şehir merkezi ve Ay Yıldız Yerleşkesi ile doğrudan bağlanacak. Bu dev yatırım, hem hava trafiğini hem de bölgedeki araç yoğunluğunu önemli ölçüde rahatlatacak.

Ankara’nın ulaşım ağında kritik bir düğüm çözülüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Etimesgut Havalimanı projesinde %90 aşamasının geçildiğini duyurdu. Pistin devasa boyutlara ulaştığı projede, asıl sürpriz ise şehir merkezi ile Ay Yıldız Yerleşkesi’ni birbirine bağlayacak olan 140 metrelik Ay Yıldız Köprüsü. Bu hamleyle birlikte hem havacılık kapasitesi artacak hem de bölge trafiği modern bir nefes borusuna kavuşacak.

Ankara trafiğine nefes aldıracak proje: Etimesgut Havalimanı şehir merkezine bağlanıyor!

Yenileme ve yapım çalışmaları devam eden Etimesgut Havalimanı ve Bağlantı Yolları'nda yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Etimesgut Havalimanı’nda pist, apron, taksi yolu ve Devlet Konukevi başta olmak üzere birçok noktada çalışmalarımız yoğun şekilde devam ediyor.” ifadelerini kullandı. Uraloğlu, devam eden çalışmalar kapsamında yüzde 90’ın üzerinde fiziki gerçekleşmeye ulaştıklarını söyledi.

Etimesgut Havalimanı ve Bağlantı Yolları Modernizasyonu

PİST UZUNLUĞU 3 BİN METREYE YÜKSELİYOR

Devam eden çalışmalar hakkında açıklamada bulunan Bakan Uraloğlu, “Proje kapsamında mevcut 2 bin 450 metre uzunluğundaki pisti 3 bin metreye uzatıyoruz. Pist genişliğini ise 42 metreden 60 metreye çıkarıyoruz. Pistin aşınma tabakası imalatlarını tamamladık.” diye konuştu.

Uraloğlu ayrıca, hem mevcut taksi yollarını yenilediklerini hem de yeni paralel ve bağlantı taksi yolları yaptıklarını söyledi. Uraloğlu, mevcut taksi yollarındaki kazı ve dolgu imalatlarının tamamlandığını kaydederek, paralel taksi yolunun dolgu imalatlarında da sona yaklaştıklarını belirtti.

160 BİN METREKARELİK YENİ APRON İNŞA EDİLİYOR

Apron kapasitesinin de artırıldığını belirten Uraloğlu, “Toplamda 160 bin metrekarelik yeni apron imalatı çalışmalarımızda kaliteli beton ve aydınlatma direkleri imalatları tamamlanma aşamasına geldi. Pist, Apron ve Taksiyollarının tamamlanması ile birlikte toplamda 600 bin metrekarelik kaplamalı imalat yapılacak“ ifadelerini kullandı.

DEVLET KONUKEVİ’NDE İNCE İMALAT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Etimesgut Havalimanı’nda yapımı devam eden 4 bin 800 metrekarelik Devlet Konukevi’nin ince imalat çalışmalarında sona geldiklerini belirten Uraloğlu, açık otopark alanlarının altyapı çalışmalarını da sürdürdüklerini söyledi.

Havalimanı çevresindeki ulaşım altyapısının da güçlendirildiğini kaydeden Uraloğlu, çevre güvenlik yolu, çevre güvenlik duvarı ve altyapı deplase çalışmalarının eş zamanlı devam ettiğini açıkladı.

140 METRELİK AY YILDIZ KÖPRÜSÜ’NDE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Bakan Uraloğlu, Etimesgut Havalimanı Bağlantı Yolu kapsamında da çalışmalara Karayolları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda devam ettiklerini belirtti. Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Toplam 12,5 kilometre uzunluğunda, bitümlü sıcak karışım kaplamalı yolun 6,5 kilometrelik kesimini bölünmüş yol, 6 kilometresini ise tek yol standardında projelendirdik. Projenin bölünmüş yol kesiminde kalan 3 kilometre uzunluğundaki bağlantı yolu Etimesgut Havalimanı’ndan Ayyıldız yerleşkesine ve şehir merkezine ulaşımı kolaylaştıracak.”

Uraloğlu ayrıca iş kapsamında teknolojik bir köprü de hayata geçirdiklerini belirterek “Ay Yıldız Köprüsü’nü 140 metre uzunluğunda, ekstradoz eğik askılı olarak inşa ediyoruz. Projede ayrıca 40 metrelik Ankara Bulvarı Altgeçidi’nde de çalışmalara devam ediyoruz.” dedi.

