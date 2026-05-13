Oyuncu ve manken Azra Akın, bugünlerde bir çocuk tiyatrosuyla Türkiye’yi dolaşıyor. “Süper Kahramanlar: Dünyamızı Koruyoruz!” adlı eserin yürütücü yapımcılığını ve başrolünü üstlenen Azra Akın, çocuklara kaynakları verimli kullanmayı ve geri dönüşümü anlatıyor. “Halkbank Çocuk Tiyatrosu” çerçevesinde farklı şehirlerde sahnelenen eser, son olarak “Rami Çocuk ve Sanat Bienali”nde seyirciyle buluştu. Biz de proje vesilesiyle oyuncuyla bir araya gelip sohbet etme fırsatı bulduk…

-Daha evvel filmlerde ve dizilerde rol aldınız ama tiyatronun ortamı farklı herhâlde... Neler söylersiniz bu noktada?



Aslında tiyatroyla tanışmam ortaokulda oldu. O yıllarda Hollanda’da okurken okulda bir sahnemiz vardı. Tiyatroda her yerde görevde yer almışlığım var. Dekoru oluşturmak, ışığı yönetmek, oyuncu olarak sahne almak… Hepsini daha küçükken yaptım. Türkiye’de de birkaç projeye katıldım. Tiyatroyu gerçekten çok seviyorum. Çok başka bir büyüsü var. Canlı olması çok önemli.

- “Süper Kahramanlar: Dünyamızı Koruyoruz!” oyunuyla çocuklarla buluşuyorsunuz. Nereden doğdu bu proje?



Uzun zamandır bir çocuk oyunu yapma hayalim vardı. Çocukları da esere dâhil ederek kalplerine dokunmayı çok arzu ediyordum. Bu da Halkbank’la birlikte gerçek oldu. Oyunumuzu Elif Ergök yazdı, Hakkı Ergök yönetti. Çok güzel bir ekiple bu oyunu gerçekleştirdik.

MİSYONUMUN BİR PARÇASI

- Bu, sahne faaliyeti olmasının yanında sosyal sorumluluk tarafı da ağır basan bir proje. Sanat ile sosyal sorumluluğu sahnede nasıl dengeliyorsunuz?



Yani sanırım temamız bu konuda devreye giriyor. Dünya güzeli seçildikten sonra zaten asıl görevim sosyal sorumluluklara ses getirmek oldu. Bu oyunu da misyonumun bir parçası olarak düşünebilirsiniz. Çocuklar benim için çok önemli. Gençler de öyle… Ve burada temamız “Azalt, yeniden kullan ve geri dönüştür”. Daha sürdürülebilir bir gelecek inşa etme, bilinçli tüketim alışkanlığı kazanma ve doğayı koruma motivasyonu vermek istiyoruz çocuklara. Ve onlara “Siz bunu yaparken bir süper kahraman oluyorsunuz” diyoruz.

ANNEM HOLLANDA’DA ÖĞRETMENDİ

- Siz çocukluğunuzda aile büyüklerinizden bu konuda ne gibi telkinler almıştınız?



Annem Hollanda’nın ilk resmî Türk öğretmeni olarak ana sınıflarında görev yapıyordu. Zaten onun idealizmini görerek büyüdüm. Ancak ben de duyarlı bir çocuktum. Mesela okulda birine zorbalık yaptıkları zaman hemen onun yanında olurdum.

- Oyun turneniz devam ediyor. Neler yaşıyorsunuz bu süreçte?



Kırktan fazla şehirde turneye başladık. Kars, Iğdır ve Van gibi Doğu illerine de gittik. Her şehirde iki oyun oynadık. Köy okullarındaki öğrenciler hatta devlet koruması altındaki çocuklar da geldi. Turne vesilesiyle ülkemizin ne kadar güzel olduğunu tekrar hatırladık.

-Peki, oyunlarda çocuklardan nasıl reaksiyonlar alıyorsunuz?

Muhteşem bir katılım oluyor. Biz zaten interaktif bir oyun yaptık. Oyunda çocuklara soru yöneltiyoruz, düşüncelerini öğreniyoruz. Bu da benim için çok kıymetli. Sadece bir şey gösterip, “Haydi bunu izleyin” şeklinde bir şey değil yaptığımız şey…

HER YERDE ÇÖP GÖRÜYORUZ

- Bahsettiğiniz tema aslında sadece çocuklara değil, yetişkinlere de hitap ediyor gibi...

Bence ülkemizin birçok meselesi var ama ormanlarımız ve denizlerimize baktığımızda şu an hakikaten her yerde çok çöp görüyoruz. Bunun yanlış olduğunu erken yaşta insanlara öğretebilirsek daha güzel olacaktır.

- Sanırım giderek daha tüketim odaklı bir toplum olduk. Bu durum size ne düşündürüyor?

Zaten dünya bunun üzerinde dönüyor. Ama durumun farkında olacağız. Bizi tüketime iten bazı şeyler var. Peki, neye değer vereceğiz? Hayatımıza, doğamıza, bu dünyaya… Bu bilinci çocuklara erken yaşta kazandırmak değerli.

