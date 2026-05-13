Getir, yapay zekâ destekli teknoloji altyapısını, alışveriş deneyimine taşıdı. Kişiselleştirilmiş ürün önerilerinden hazır sepet ve alışveriş listesi gibi yapay zekâ destekli akıllı özellikler, kullanıcıların alışverişe ayırdığı zamanı azaltarak kendilerine daha fazla vakit kalmasını sağlıyor.

ÖMER TEMÜR - Getir Teknoloji ve Üründen Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kaan Emeç, yapay zekânın 10 yıldır operasyonların bir parçası olduğunu belirterek, “Bugün geldiğimiz noktada bu altyapı, milyarlarca veri noktasıyla beslenen bir teknoloji omurgasına dönüştü. Örneğin İstanbul’da yağmurlu bir pazartesi akşamında oluşan yoğun trafiğin ya da İzmir’de sıcak bir cuma akşamında değişen kullanıcı davranışlarının teslimat sürelerine etkisini anlık olarak analiz ederek her bölge için farklı deneyimler oluşturabiliyor” dedi.

Yapay zekâ ile daha hızlı alışveriş

Emeç’in verdiği bilgiye göre yapay zekâ ile:

● Her gün yüz binlerce sipariş ve kurye yolculuğu, farklı yapay zekâ modelleri tarafından eş zamanlı planlanıyor. Trafik, sipariş, hava şartları ve güvenlik gibi onlarca farklı parametre saniyeler içinde değerlendirilerek teslimat süresi hesaplanıyor.

● Son kullanma tarihi gelen ürünler yapay zekâ ile kampanyaya dönüştürülerek israfın önüne geçiliyor.

● Fotoğraf olarak yüklenen veya notlara yazılan listeleri otomatik olarak dijital sepete dönüştürüyor.

● GetirBüyük’te “Hazır Sepetin” ile her kullanıcıya özel ürün önerileri yapıyor.

● GetirYemek için geliştirilen “Ne Yesem”le yemek seçimleri daha kolay hâle geliyor.

