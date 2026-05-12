Çekya Ligi Şampiyona Grubu'ndaki Slavia Prag-Sparta Prag derbisinde yaşanan olaylar nedeniyle ev sahibi Slavia'ya 10 milyon Çek korunası para cezası ve 4 maç stat kapatma cezası veren Çek Disiplin Kurulu, konuk Sparta'yı 3-0 hükmen galip ilan etti.

SLAVIA HÜKMEN YENİK SAYILDI

Slavia Prag’a 10 milyon Çek korunası para cezası veren Disiplin Kurulu, kulübün stadını da 4 maç kapatma kararı aldı. Ayrıca tatil edilen derbi mücadelesi, Sparta Prag lehine 3-0 hükmen tescil edildi. Sparta Prag ise taraftarlarının meşale yakması ve stada zarar vermesi nedeniyle 600 bin Çek korunası ceza aldı.

SLAVIA CEPHESİ: SAYGI DUYUYORUZ

Slavia Prag Kulübü, yapılan açıklamada disiplin kurulunun kararına saygı duyduklarını belirtti. Öte yandan Slavia Prag, derbide kırmızı kart gören Tomas Chory ile David Doudera’yı sezon sonuna kadar kadro dışı bıraktı ve iki futbolcunun bir daha kulüp forması giymeyeceğini duyurdu.

NE OLMUŞTU

Çekya Ligi Şampiyona Grubu'nda Slavia Prag'ın ezeli rakibi Sparta Prag'ı konuk ettiği maçta ev sahibi takım taraftarları, galibiyete dakikalar kala sahaya girerek deplasman tribününe meşale fırlatmış ve müsabakanın ertelenmesine neden olmuştu.

Karşılaşma, Slavia Prag’ın 3-2 önde olduğu son dakikalarda yüzlerce taraftarın sahaya girmesi sonrası tatil edilmişti.

