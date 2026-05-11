Bir dönemin müzik merkezi olan İstanbul Manifaturacılar Çarşısı (İMÇ), “İMÇ Müzik Günleri” etkinliğiyle eski günlerine döndü. Selami Şahin, Metin Özülkü ve Coşkun Sabah’ın katıldığı organizasyonda plaklar, kasetler ve unutulmaz müzik anıları yeniden gün yüzüne çıktı.

MURAT ÖZTEKİN - İstanbul’da 1960’lardan 2000’lerin başına kadar müzik sektörünün kalbinin attığı yer olan ama daha sonra sıradan bir mekân hâline gelen İstanbul Manifaturacılar Çarşısı (İMÇ), nostaljik bir buluşmaya sahne oldu.

Müzik sektörünün sembol yerlerinden sayılan çarşı, hafta sonunda “İMÇ Müzik Günleri”ne ev sahipliği yaptı. Usta sanatçılarla söyleşiler ve imza günleri yapıldı; taş plaklar, 45’likler, kasetler, CD’ler, gramofonlar ve pikaplar ortaya çıktı.

"HAYATIMDA ÇOK ÖNEMLİ BİR YERİ VAR"

Usta sanatçı Selami Şahin de önceki gün faaliyette sevenleriyle bir araya geldi. Şahin, “İMÇ’nin benim hayatımda çok önemli bir yeri var. 1981 yılında burada Lider Müzik’i kurdum. Plaklar ve şarkılar denince akla önce İMÇ geliyordu. İMÇ, hayatın içinde, müzik dolu bir yerdi” dedi.

16 yaşında İstanbul’a geldiğini söyleyen Şahin, “Annem bana yola çıkmadan önce, ‘Oğlum, kendine yapılmasını istemediğin şeyi kimseye yapma’ öğüdünü verdi. Ben de ömrüm boyuncu bu söze sadık kalmaya çalıştım. Kimseye benden büyük ya da küçük diye bakmadım” diye konuştu.

Programda Metin Özülkü ve Coşkun Sabah gibi isimler de sevenleriyle bir araya geldi.

Haberle İlgili Daha Fazlası