Bayram öncesi ‘kurbanlık sıkıntımız yok’ mesajı geldi. TÜRKYED “3,6 milyon kurbanlık piyasaya sürülecek. Küçükbaşlar 18-30, büyükbaşlar 140-400 bin TL arasında satılacak” dedi.

Cemal Emre Kurt / ANKARA - Tarımsal Üretim ve Küçükbaş Yetiştiricileri Derneği (TÜRKYED) Genel Başkanı Nihat Çelik, Kurban Bayramı öncesinde kurbanlık hayvan arzı, fiyatlar ve sektöre ilişkin gazetemize değerlendirmelerde bulundu.

Hayvan arzından sıkıntı yok!

Çelik, yaklaşık 600 binin üzerinde büyükbaş ve 3 milyona yakın küçükbaş olmak üzere toplamda 3,6 milyon civarında kurbanlık hayvanın piyasaya sunulacağını söyledi. Çelik, “Bu yıl Kurban Bayramı için ülkemiz genelinde yeterli düzeyde kurbanlık hayvan varlığımız bulunuyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da kurbanlık arzı fazlasıyla karşılanacak. Hayvan arzında sıkıntı yok” dedi.

Çelik, geçen yıla kıyasla kurbanlık fiyatlarında yüzde 50 ila 60 oranında artış yaşandığını belirterek, “Bayram yaklaştıkça fiyatlar daha da netleşecek. Küçükbaş kurbanlıklarda fiyatların 18 bin ile 30 bin lira arasında, büyükbaş kurbanlıklarda ise 140 bin lira ile 400 bin lira arasında seyretmesini bekliyoruz” diye konuştu.

MALİYET ARTIŞININ YARISI YANSIDI

Yem ve diğer girdi maliyetlerindeki artışın üreticileri zor durumda bıraktığını söyleyen Çelik, özellikle yem ve girdi fiyatlarında yaklaşık yüzde 100 varan artışlar yaşanmasına rağmen bunun ancak yarısının kurbanlık fiyatlarına yansıdığını ifade etti. Üreticilerin zor şartlar altında üretim yaptığını ancak her zaman umutlu olduklarına dikkat çeken Çelik, “Lojistik, nakliye giderleri ve belediyeler tarafından alınan işgaliye ücretleri de burada etkili. Üreticilerin emeklerinin karşılığını alması en büyük temennimiz. Sadece kurbanlıkta değil genel olarak gıda ürünlerinde vatandaşın alım gücü azaldı. Bu nedenle kurbanlık talebinde bir miktar daralma yaşanabilir. Vatandaşın kesim, yüzme, parçalama ve et çekim ücretleri için de daha fazla bütçe ayırmaları gerekiyor. Burada da yaklaşık yüzde 50 artış oldu. Bu durum vatandaşın bütçesini olumsuz etkileyebilir” ifadelerini kullandı.

BAYRAM, ET FİYATLARINI DÜŞÜRMEZ

Bayram sonrası et fiyatlarında bir değişiklik olmasını beklemediklerini dile getiren Çelik, “Piyasadaki fırsatçı yaklaşımlar sürdükçe et fiyatlarının düşmesi zor. Aksine artış eğilimi devam eder. Bundan dolayı özellikle et fiyatlarının düşmesi konusunda fazla iyimser olmadığımı belirtmek isterim” dedi. İthal kurbanlık konusuna da değinen Çelik, mevcut hayvan varlığının yeterli olduğunu ve ithalata ihtiyaç olmadığını belirterek, hayvancılıkta asıl hedefin ithalat değil ihracat olması gerektiğini söyledi.

YEREL YÖNETİMLER DENETİMLERİ ARTIRMALI

TÜRKYED Genel Başkanı Nihat Çelik, yerel yönetimlerin sadece işgaliye ücreti almakla yetinmemesi gerektiğini söyledi. Çelik, “Sıkı denetim yapılmadığı takdirde kayıt dışılık artabilir. Hem yetiştiriciyi hem de vatandaşı koruyacak tedbirler alınmalı. Gebe ve damızlık değeri bulunan hayvanların kesimine kesinlikle izin verilmemeli. Yalnızca veteriner hekim raporuyla uygunluğu belgelenmiş hayvanların kesimine onay verilmeli” değerlendirmesinde bulundu.

