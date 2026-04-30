Ankara’nın Elmadağ ilçesinde ahırdan kaçan kurbanlık danaların oto tamirhanesine girmesi kısa süreli paniğe neden oldu. Olayda herhangi bir yaralanma ya da maddi hasar yaşanmazken, iş yeri sahibi “Nazikçe geldiler, nazikçe gittiler” sözleriyle yaşananları anlattı.

Elmadağ ilçesinde ahırdan kaçan kurbanlık danalar, bir anda koşarak oto tamirciye girdi. O esnada içeride bulunan çalışanlar korku dolu anlar yaşadı.

Kurbanlık danalar tamirhaneyi bastı! İş yeri sahibi anlattı: ‘Nazikçe geldiler’

KISA SÜRELİ PANİK YAŞANDI

Kısa süreli paniğe neden olan danalar, bir süre sonra iş yerinden çıktı. O anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

“BAŞIMIZA İLK DEFA BÖYLE BİR OLAY GELDİ”

Danalar oto tamirciye girdiği esnada iş yerinde bulunan Ekrem Akbıyık, "Ustanın yanına, tamirhaneye çay içmeye geldik. Hayvanlar tamirhaneyi bastı. Hayvanlar nazikçe geldi, nazikçe çıktı. Arabaya zarar vermedi. Hayvanların gelmesi, arkadaşlar arasında bu durum gülüşmeye sebep oldu. Başımıza ilk defa böyle bir olay geldi" ifadelerini kullandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası