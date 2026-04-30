Ataşehir Belediyesi’ne yönelik ‘rüşvet’ soruşturmasında tutuklanan ve belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Onursal Adıgüzel’in yerine başkan vekili olarak CHP’nin adayı Murat Güneş seçildi. 36 üyenin oy kullandığı seçimde Güneş 22 oy aldı.

Ataşehir Belediyesi'nde ihale, imar ve iskan işlemlerine ilişkin rüşvet alındığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel tutuklanmış ve Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırmıştı.

MURAT GÜNEŞ SEÇİLDİ

Ataşehir Belediye Meclisi, Onursal Adıgüzel'in yerine başkan vekili seçmek için bugün toplandı. 38 üyeden oluşan Ataşehir Belediye Meclisi'nde yapılan seçiminde 36 üye oy kullandı. 3'üncü turda sona eren seçimde 22 oy alan CHP'nin adayı Murat Güneş, Ataşehir Belediye Başkan Vekili oldu. Cumhur İttifakı'nın adayı Serdar Orhan ise 3'üncü turdaki seçimde 14 oy aldı.

Öte yandan seçimin üçüncü turunda taraflar arasında tansiyon yükseldi. Gerginliğin yatışması için CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir salonda yan yana oturdu.

NELER OLMUŞTU?

Ataşehir Belediyesi’nde ihale, imar ve iskan işlemlerine ilişkin rüşvet alındığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul'da 45 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, aralarında Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in de bulunduğu 20 kişi gözaltına alınmış, Onursal Adıgüzel tutuklanmıştı.

Ataşehir Belediye Başkanvekili Murat Güneş seçildi

RÜŞVET KARŞILIĞI İŞLEM

Soruşturma kapsamında şüphelilere ait MASAK raporları ve HTS kayıtları temin edilmiş, iskan ve yapı ruhsatı işlemlerinde rüşvet karşılığı işlem yapıldığı bulgusuna rastlanmıştı.

İncelemelerde, Ataşehir Belediyesi sınırları içerisinde faaliyet gösteren firmalardan yapı ruhsatı ve iskan işlemleri karşılığında milyon dolarları bulan rüşvetler alındığı, bu süreçte ruhsat işlemlerinin rüşvet karşılığı gerçekleştirildiği belirlenmişti. Ayrıca alınan rüşvetlerin belediye içerisindeki konum ve yetkiye göre paylaştırıldığı saptanmıştı.

Görevden uzaklaştırılan Onur Adıgüzel

İFADESİNDE NE DEDİ?

Ataşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Onursal Adıgüzel ifadesinde şunları söylemişti:

Maaşları ödeyemeyince dönemin belediye başkan yardımcısı Deniz Kutlu beni aradı. Emsal transferi için verilmiş olan 52 milyon liralık teminatın bozdurularak maaşların ödenebileceğini söyledi. Ben de kendisine 'Bu konuda teknik bir problem yok değil mi?' diye sordum. Kendisi de bana herhangi bir problemin olmadığını söyledi. Teminatı bozdurarak ve borçlanarak maaşları ödedik.

