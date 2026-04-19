Ataşehir Belediyesi ‘rüşvet’ soruşturmasında, dosyaya giren teknik takip kayıtları ve iddialar dikkat çekti. İfade veren bir iş adamı, ruhsat süreçleri için istenen rüşvetlerin 13,5 milyon dolar seviyesine ulaştığını öne sürdü. Taraflar arasında geçtiği öne sürülen bazı diyaloglar da ortaya çıkarken, onay öncesinde görüşmelerin yatlarda yapıldığı belirlendi. İşte o diyaloglar…

Ataşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında, yeni bir gelişme daha yaşandı. Teknik takip kayıtları ve ifadeler dosyaya girdi. Dosyada yer alan iddialarda, ruhsat süreçlerine ilişkin taleplerin toplamda yaklaşık 13,5 milyon dolar seviyesine ulaştığı öne sürüldü.

MİLYON DOLARLARI AŞAN İDDİA

İfade veren iş adamı H.Ö., ilk aşamada yaklaşık 6,5 milyon dolar ödeme yaptığını, ikinci aşamada ise 7 milyon dolar civarında yeni bir talep ile karşılaştığını iddia etti.

13,5 milyon dolarlık ‘rüşvet’ iddiası! Yatta ruhsat pazarlığı, gizli kayıtlar… Ataşehir soruşturmasında teknik takip kayıtları dosyada

“NE KOPARIRSAK K Â R ANLAYIŞINDALAR”

H.Ö. ruhsat süreçlerine ilişkin ifadesinde "İBB operasyonundan sonra kimse imza atmak istemedi. Eskiden bir istiyorlarsa, beş istemeye başladılar. ‘Zaten herkes içeride, parti kimseye sahip çıkmıyor. Bize de operasyon gelmeden ne koparırsak kar' anlayışındalar. Bu yüzden para vermek zorunda kaldım” dedi.

13,5 milyon dolarlık ‘rüşvet’ iddiası! Yatta ruhsat pazarlığı, gizli kayıtlar… Ataşehir soruşturmasında teknik takip kayıtları dosyada

DİYALOGLAR DOSYADA

Teknik takip kayıtlarında taraflar arasında geçtiği öne sürülen bazı diyaloglar, soruşturma dosyasına girdi. İşte o diyaloglar;

M.K. (Avukat): "Ne kadar yonttular seni?"

H.Ö. (İş insanı): "265 net rakam. 6 buçuk milyon dolar."

H.Ö. (İş insanı): "Fena yani, parçala Behçet oldum resmen."

13,5 milyon dolarlık ‘rüşvet’ iddiası! Yatta ruhsat pazarlığı, gizli kayıtlar… Ataşehir soruşturmasında teknik takip kayıtları dosyada

6,5 MİLYON DOLARA RUHSAT ONAYI

Soruşturmada onaylar arasındaki takvim şu şekilde oluşturuldu:

"1. Temmuz 2024: Müteahhit H.Ö., ‘Yapı Tadilat Ruhsatı' öncesi Belediye Başkan Yardımcısı Birkan Birol Yıldız'ı Bodrum'daki yatında ağırladı.

2. Aralık 2024: Bodrum koylarındaki pazarlık, 6,5 milyon dolarlık rüşvetin ödenmesinin ardından, 16 ve 30 Aralık 2024 tarihlerinde projenin yapı tadilat ruhsatı onaylandı.

3. Temmuz 2025: İskan ruhsatı aşamasında Başkan Yardımcısı Yıldız ile birlikte Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in sağ kolu olarak bilinen Cengiz Gündoğan, 11-15 Temmuz tarihleri arasında müteahhidin lüks yatında ağırlandı.

4. Ağustos 2025: İkinci yat ağırlamasından bir ay sonra, 26 Ağustos 2025 tarihinde iskan ruhsatı jet hızıyla onaylandı. İkinci blok iskanı için 7 milyon dolarlık rüşvet pazarlığı sürecine girildi.

“YEDİDEN BAŞLAYIP İKİYE RAZI EDECEKLER”

İddiaya göre bir başka görüşmede de şu ifadeler yer aldı;

E.C. (Muhasebeci): "Günün bombasını duydun mu? İskan için 7 milyon dolar istiyorlarmış."

E.E. (Mühendis): "Ne için istiyorlarmış? E binayı onların üzerine yapalım o zaman. 2-3 milyon dersin bir yere bağlarsın da 7 milyon dolar nedir?"

E.C. (Muhasebeci): "Yediden başlayıp bire-ikiye razı edecekler. Pazarlık için yapıyorlar. Ben bu heriflere ‘operasyon siyasi' diye kızıyordum ama bunlar harbiden hak ediyorlar bazen.

13,5 milyon dolarlık ‘rüşvet’ iddiası! Yatta ruhsat pazarlığı, gizli kayıtlar… Ataşehir soruşturmasında teknik takip kayıtları dosyada

Yapı tadilat ruhsatının Aralık 2024, iskan ruhsatının ise Ağustos 2025 tarihinde onaylandığı, bu süreçlerde taraflar arasındaki temasların ve zamanlamanın da inceleme konusu olduğu belirlendi.

NELER OLMUŞTU?

Ataşehir Belediyesi’nde ihale, imar ve iskan işlemlerine ilişkin rüşvet alındığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul'da 45 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, aralarında Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in de bulunduğu 20 kişi gözaltına alınmıştı.

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel

RÜŞVET KARŞILIĞI İŞLEM

Soruşturma kapsamında şüphelilere ait MASAK raporları ve HTS kayıtları temin edilmiş, iskan ve yapı ruhsatı işlemlerinde rüşvet karşılığı işlem yapıldığı bulgusuna rastlanmıştı.

İncelemelerde, Ataşehir Belediyesi sınırları içerisinde faaliyet gösteren firmalardan yapı ruhsatı ve iskan işlemleri karşılığında milyon dolarları bulan rüşvetler alındığı, bu süreçte ruhsat işlemlerinin rüşvet karşılığı gerçekleştirildiği belirlenmişti. Ayrıca alınan rüşvetlerin belediye içerisindeki konum ve yetkiye göre paylaştırıldığı saptanmıştı.

2O GÖZALTI

Ataşehir Belediyesi’ne yapılan operasyonda yanı sıra gözaltına alınan isimler şöyle;

Unvan Ad Soyad Belediye Başkan Yardımcısı Oğuz Kaya Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Aydoğdu Belediye Başkan Yardımcısı Birkan Birol Yıldız Mali İşler Müdürü Mürteza Kutluk Özel Kalem Müdürü Alpay Arslan Yapı Kontrol Müdürü Aysun Gökçen Ruhsat ve Denetim Müdürü Basri Onur Dedetaş Plan Proje Müdürü Nimet Karademir İmar Ruhsat Müdürü Gülbin Ergünay Yapı İmar Müdürü Ezgi Nur Yılmaz Mimar Aslı Sevinç Afat Zabıta Komiser Yardımcısı Mehmet Yılmaz Şoför (Birkan Birol Yıldız) Çağlar Kaya Şoför (Onursal Adıgüzel) Doğancan Topal Yapı Şirketi Temsilcisi Mesut Bayram Mimarlık Firması Temsilcisi Fatih Velioğlu Belediye Çalışanı Haydar Battal Yapı Şirketi Temsilcisi Murat Gerger Yapı Şirketi Temsilcisi Cengiz Gündoğan

Haberle İlgili Daha Fazlası