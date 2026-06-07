Danimarkalı futbolcu Christian Eriksen, sahada kalp krizi geçirmesinden beş yıl sonra Ukrayna ile oynanan hazırlık maçında yere yığılarak yürekleri ağza getirdi.

Avrupa Futbol Şampiyonası’nda kalp krizi geçirmesinin ardından göğsüne implante edilebilir kardiyoverter-defibrilatör (ICD) takılan Eriksen, Ukrayna maçında fenalaştı.

Danimarka’nın Odense kentinde oynanan hazırlık maçı Danimarka’nın 2-1’lik üstünlüğü devam ederken 79. dakikada oyun durduruldu ve ardından tamamen iptal edildi.

The Telegraph’ın aktardığı habere göre; baygınlık geçiren Eriksen’e sahada teknik ekip ve sağlık görevlileri hızlıca müdahale etti.

34 yaşındaki futbolcu, sağlık personelinin yardımıyla sahadan ayrılırken ambulansa yürüyerek bindi.

Christian Eriksen'in bilincinin açık ve durumunun iyi olduğu bildirdi.

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