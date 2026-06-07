Türkiye Gazetesi
Christian Eriksen bir anda yere yığıldı: Beş yıl önce kalp krizi geçirmişti
Danimarkalı futbolcu Christian Eriksen, sahada kalp krizi geçirmesinden beş yıl sonra Ukrayna ile oynanan hazırlık maçında yere yığılarak yürekleri ağza getirdi.
Özetle DinleChristian Eriksen bir anda yere yığıldı: Beş yıl ö...
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Spor 2 dk önce
Avrupa Futbol Şampiyonası'nda kalp krizi geçirdikten sonra ICD takılan Eriksen, Ukrayna maçında fenalaştı ancak bilincinin açık ve durumunun iyi olduğu bildirildi.
- Eriksen'e Avrupa Futbol Şampiyonası'nda kalp krizi geçirmesinin ardından göğsüne implante edilebilir kardiyoverter-defibrilatör (ICD) takılmıştı.
- Danimarka'nın Odense kentinde oynanan Ukrayna ile Danimarka arasındaki hazırlık maçı 79. dakikada iptal edildi.
- Eriksen baygınlık geçirdi ve sahada teknik ekip ile sağlık görevlileri müdahale etti.
- 34 yaşındaki futbolcu, sağlık personelinin yardımıyla sahadan ayrıldı ve ambulansa yürüyerek bindi.
- Christian Eriksen'in bilincinin açık ve durumunun iyi olduğu bildirildi.
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Avrupa Futbol Şampiyonası’nda kalp krizi geçirmesinin ardından göğsüne implante edilebilir kardiyoverter-defibrilatör (ICD) takılan Eriksen, Ukrayna maçında fenalaştı.
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Danimarka’nın Odense kentinde oynanan hazırlık maçı Danimarka’nın 2-1’lik üstünlüğü devam ederken 79. dakikada oyun durduruldu ve ardından tamamen iptal edildi.
The Telegraph’ın aktardığı habere göre; baygınlık geçiren Eriksen’e sahada teknik ekip ve sağlık görevlileri hızlıca müdahale etti.
34 yaşındaki futbolcu, sağlık personelinin yardımıyla sahadan ayrılırken ambulansa yürüyerek bindi.
Christian Eriksen'in bilincinin açık ve durumunun iyi olduğu bildirdi.
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