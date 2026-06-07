Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü İsmail Kartal, başkanlık seçiminde adaylardan kendisine teklif olup olmadığına dair soruyu cevapladı.

Sarı lacivertlilerin eski teknik direktörü İsmail Kartal, Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin yarıştığı başkanlık seçimi için oyunu kullandı.

SEÇİMDE OYUNU KULLANDI

Seçimde oy kullanan isimlerden biri olan teknik direktör İsmail Kartal, kendisine Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'den teklif gelip gelmediğine dair soruya cevap verdi.

İsmail Kartal

"TEKLİF YAPILMADI"

İsmail Kartal, 10 Numara YouTube kanalına yaptığı açıklamada, Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin kendisine bir teklifte bulunmadığını belirtti. Kartal ayrıca hiçbir kulüple görüşme halinde olmadığını da ifade etti.

SON OLARAK PERSEPOLIS'İ ÇALIŞTIRDI

Son olarak İran ekibi Persepolis'i çalıştıran İsmail Kartal, Ocak 2025'te başladığı görevinden Haziran 2025'te ayrılmıştı. Kartal, Persepolis ile 1.75'lik puan ortalaması tutturmuştu.

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