ABD basının iddiasına göre Bahreyn ve Kuveyt, haftalardır süren saldırılara misilleme olarak İran içindeki askeri hedefleri gizlice bombaladı.

İran'a yönelik misilleme dalgası giderek büyüyor. The Wall Street Journal’ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre ABD askeri üslerine ev sahipliği yapan Bahreyn ve Kuveyt, bu ayın başlarında İran topraklarındaki askeri tesisleri hedef alan gizli bir hava harekatı düzenledi.

Saldırıda, İran’a ait insansız hava aracı (İHA) tesisleri ile füze depolarının vurulduğu öne sürüldü. Haberde, savaşın başlarında İran’a karşı benzer saldırılar gerçekleştiren Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) ise bu operasyon için istihbarat ve savunma amaçlı hava desteği sağladığı aktarıldı.

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Söz konusu iddiaların ardından diplomatik kanallardan peş peşe açıklamalar geldi:

Kuveyt’in ABD Büyükelçisi Al-Zain Al-Sabah, iddiaları reddederek, "Kuveyt Devleti, İran’a karşı herhangi bir askeri operasyona katılmamıştır ve topraklarının komşu bir devlete saldırı amacıyla kullanılmasına izin vermemiştir" ifadelerini kullandı.

BAE Dışişleri Bakanlığı da Kuveyt ve Bahreyn’e yönelik İran saldırılarını kınadığını yineleyerek her iki ülkenin güvenlik ve istikrarını koruma adımlarına tam destek verdiklerini bildirdi.

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ABD basını, "Bölge ülkeleri istemedikleri bir çatışma ile İran gibi güçlü bir komşu arasında sıkışmış durumda. Hürmüz Boğazı ve Kızıldeniz’deki ablukalar nedeniyle Körfez’in petrol ihracatı, ticareti ve turizmi ağır darbe alırken; savaşın uzaması halinde Arap yönetimleri İran ile açıkça yüzleşmek zorunda kalabilir." şeklinde değerlendirme paylaştı.

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