Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Muhammed Salah transferinde son teklifin oyuncu tarafına iletildiğini açıkladı. Siyah-beyazlıların tüm şartları masaya koyduğunu belirten Adalı, artık kararın Salah ve temsilcisinde olduğunu söyledi.

Beşiktaş'ta uzun süredir gündemde yer alan Muhammed Salah transferinde kritik bir aşamaya gelindi. Siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı, yıldız futbolcunun transfer sürecine ilişkin son gelişmeleri paylaşırken, Beşiktaş'ın resmi son teklifini sunduğunu ve artık kararın oyuncu cephesinde olduğunu açıkladı.

Gazeteci Murat Özen'e konuşan Adalı, görüşmelerin uzun süredir titizlikle sürdürüldüğünü belirtirken, kulübün talepler doğrultusunda gerekli düzenlemeleri yaptığını ve bundan sonraki sürecin Salah ile temsilcisinin vereceği yanıta bağlı olduğunu ifade etti.

Muhammed Salah

RESMİ SON TEKLİF İLETİLDİ

Serdal Adalı, Beşiktaş'ın transfer sürecinde son aşamaya geldiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Kamuoyuna da yansıdığı üzere, bir süredir oyuncu ve temsilcisiyle transferin tüm detaylarını kapsayan görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Son olarak, tarafımıza iletilen talebi tüm yönleriyle karşılıklı müzakare ederek oyuncu cephesine resmi son teklifimizi ilettik. Kendilerine de kararlarını kısa süre içerisinde bizlere bildirmelerini beklediğimizi ifade ettik."

Muhammed Salah

"ARTIK KARAR OYUNCU TARAFINDA"

Tecrübeli başkan, Beşiktaş'ın süreç boyunca kendilerine iletilen talepleri kulübün menfaatlerini gözeterek değerlendirdiğini vurgulayarak, son teklifin sunulmasının ardından bekleme sürecine geçildiğini söyledi.

Adalı açıklamasında şu sözlere de yer verdi:

"Transfer çalışmalarımız tüm hızıyla devam ederken, Salah konusunda gelinen son durum budur. İlk görüşmelerden bu yana talep edilen tüm artış ve düzenlemeleri Beşiktaş menfaatleri çerçevesinde değerlendirip son teklifimizi sunduk. Artık karar sırası oyuncu tarafındadır ve kısa süre içinde yanıt vermelerini kendilerine ilettik."

Muhammed Salah

GÖZLER SALAH CEPHESİNDE

Beşiktaş yönetimi, transfer çalışmalarını farklı bölgelerde sürdürmeye devam ederken, Muhammed Salah dosyasında ise gözler oyuncu ve temsilcisinden gelecek yanıta çevrildi. Siyah-beyazlıların yaptığı son teklifin ardından tarafların kısa süre içinde nihai kararını bildirmesi bekleniyor. Böylece transferin olumlu ya da olumsuz şekilde netlik kazanması bekleniyor.

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