Beşiktaş, Dusan Vlahovic transferinde kritik viraja girdi. İddiaya göre Sırp golcünün menajeri Darko Ristic hafta sonu İstanbul'a gelecek, siyah-beyazlı yönetim ise transferde kalan son pürüzleri gidererek yıldız forveti kadrosuna katmak için masaya oturacak.

Beşiktaş'ın uzun süredir gündeminde yer alan Dusan Vlahovic transferinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İtalyan basınında yer alan haberlere göre siyah-beyazlılar, Sırp yıldızın menajeriyle hafta sonu İstanbul'da kritik bir görüşme gerçekleştirecek. Yönetim, bu toplantıda transferde kalan son pürüzleri gidererek golcü oyuncuyu kadrosuna katmayı hedefliyor.

Dusan Vlahovic

MENAJERİ İSTANBUL'A GELİYOR

İtalyan basınından Sportmediaset'in haberine göre, Juventus forması giyen Dusan Vlahovic'in menajeri Darko Ristic hafta sonu İstanbul'a gelecek.

Beşiktaş yönetiminin, Ristic ile yapılacak görüşmede transfer sürecindeki tüm detayları masaya yatıracağı ve oyuncu cephesinin beklentilerini netleştireceği aktarıldı. Siyah-beyazlıların bu zirveyi transferin kaderini belirleyecek en önemli adım olarak gördüğü ifade edildi.

Dusan Vlahovic

BEŞİKTAŞ'TAN EN YÜKSEK TEKLİF İDDİASI

Haberde, Avrupa'nın 5 büyük liginden beklediği teklifleri alamadığı öne sürülen Vlahovic'e en cazip mali şartların Beşiktaş tarafından sunulduğu belirtildi.

Farklı kaynaklarda teklifin mali detaylarına ilişkin değişik rakamlar yer alsa da, siyah-beyazlıların önerisinin oyuncuyla ilgilenen diğer kulüplerin tekliflerinin üzerinde olduğu iddia edildi.

Dusan Vlahovic

VERGİ AVANTAJI DENGELERİ DEĞİŞTİRDİ

Transfer sürecinde Türkiye'deki vergi sistemi de önemli etkenlerden biri olarak gösterildi.

Haberde, Avrupa'nın birçok ülkesindeki yüksek vergi kesintileri nedeniyle oyuncunun eline geçecek net ücretin azalacağı, buna karşılık Beşiktaş'ın teklifinin vergi avantajı sayesinde daha cazip hâle geldiği öne sürüldü.

Dusan Vlahovic

VLAHOVIC KARARINI YENİDEN DEĞERLENDİRİYOR

İddialara göre daha önce Beşiktaş'a kesin bir geri dönüş yapmayan Dusan Vlahovic, ortaya çıkan mali şartların ardından kararını yeniden gözden geçirme kararı aldı.

Ancak haberde, Sırp yıldızın transferi kabul ettiğine ya da tarafların anlaşma sağladığına yönelik kesin bir bilginin bulunmadığı da özellikle vurgulandı.

Dusan Vlahovic

SERDAL ADALI SÜRECİ SABIRLA YÖNETİYOR

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın transfer sürecinde aceleci davranmadığı belirtildi.

Siyah-beyazlı yönetimin, oyuncu ve menajeri üzerinde baskı kurmak yerine sürecin doğal akışını beklediği, doğru zamanda yapılacak görüşmeyle transferi olumlu şekilde sonuçlandırmayı planladığı ifade edildi.

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