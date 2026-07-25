UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Danimarka ekibi Midtjylland'ı 1-0 mağlup eden Beşiktaş yıllardır yaşadığı sıkıntıları aşacak gibi gözüküyor.

MURAD TAMER - Midtjylland karşısında sezonun ilk resmî maçına çıkan Beşiktaş, taraftarlarını çok heyecanlandıran olumlu sinyaller verdi. Geçen sezonla kıyaslandığında sahada çok keskin farklar göze çarptı. Beşiktaş’ın net bir oyun planı olduğu görüldü. Takım ne yapmak istediğini biliyordu. Rastgele uzun top yerine pas organizasyonları daha belirgindi. Geçen sezon ne yapacağını bilmeyen bir takım izlenmişti. Önde baskı daha organizeydi. Geçen sezon bireysel presler vardı, bu defa takım hâlinde baskı görüldü. Topa sahip olma isteği arttı. Beşiktaş oyunu daha fazla yönlendirmeye çalıştı. Top kazanıldıktan sonra hücuma çıkışlar geçen sezona göre daha akıcıydı.

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YÜKSEK ENERJİ

Sezonun ilk resmî maçında fiziksel tempo da en çok dikkati çeken artılardandı. Yorucu kamp döneminden çıkılmış ve sezon başı olmasına rağmen oyuncuların koşu isteği dikkati çekti. Futbolcuların rollerini daha iyi bilmesi, takım hâlinde pres anlayışı, pas trafiğinin daha hızlı olması, top rakipteyken bütün takımın savunmaya katılması, topu erken kapması ve devamında hücumda sürekli hareketlilik olması, fiziksel kalitenin geçen sezonun çok üstünde görülmesi, takım enerjisi ve mücadele seviyesinin yüksekliği Beşiktaş’ın net şekilde geliştirdiği özelliklerdi. Ki bu tablonun geneli yeni sezon öncesinde camiaya farklı ve güzel hayaller kurdurmaya başladı.

Orkun Kökçü

STOPERDE SIKINTI VAR

Beşiktaş ilk maçta çoğu konuda sınıfı geçerken stoper bölgesindeki sıkıntılar geçen sezonki gibiydi. Rakip 10 kişi kalmış olmasına rağmen geniş alanda yine pozisyon verildi. Djalo-Emirhan ikilisinin uyumsuzluğu dikkati çekerken, Agbadou da oyuna yeni girmiş olduğunda bile karşı karşıya pozisyonda çok ağır kaldı. Beşiktaş’ın bu bölgeye iki transfer yapması bekleniyor. En güçlü aday olan Leo Pereira için görüşmeler sürüyor.

Vincenzo Italiano

ALMAN GÜVEN VERDİ

Beşiktaş’ın yeni file bekçisi Alexander Nübel, yıllardır çekilen kaleci sıkıntısının giderileceğini ilk maçtan hissettirdi. Alman eldivenin topu oyuna sokma becerisinin üst seviyede olduğu görüldü. Özellikle uzun pasları dikkati çekti. Yaklaşık 80 metrelik nokta atışı bir pasla Cerny’yi kaleciyle karşı karşıya bırakması da maçın en güzel hareketlerinden biriydi. En önemlisi ise Nübel’in 80’nci dakikada karşı karşıya pozisyondaki kurtarışıyla 1-0’lık avantajda rolü büyüktü.

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