Yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın, Reims forması giyen Japon sol kanat oyuncusu Keito Nakamura ile ilgilendiği ileri sürüldü.

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın daha önce de talip olduğu Japon kanat oyuncusunu gündemine aldığı iddiası ortaya atıldı.

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İLK TEKLİF KABUL GÖRMEDİ

Foot Mercato'da yer alan habere göre; siyah beyazlılar, geçtiğimiz yaz da kadrosuna katmak istediği Reims forması giyen Japon kanat oyuncusu Keito Nakamura için yeniden girişimlerde bulunuyor. Haberde, Beşiktaş'ın daha önce Nakamura için Fransız ekibine 15 milyon avroluk bir teklif sunduğu ancak bu önerinin kabul edilmediği belirtildi.

Keito Nakamura

REIMS'İN BEKLENTİSİ 25 MİLYON AVRO

Fransız ekibinin, genç kanat oyuncusunun ayrılığı için bonservis beklentisini yükselttiği ve bonuslar hariç en az 25 milyon avro talep ettiği aktarıldı. Reims'in kısa süre önce gelen 18 milyon avroluk teklifi de geri çevirdiği ifade edildi. Avrupa'dan Everton'ın yanı sıra Marsilya'nın da 25 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak istediği vurgulandı.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Reims formasıyla 32 maça çıkan Keito Nakamura, bu müsabakalarda 14 gol atıp 3 de asistlik performans sergiledi.

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