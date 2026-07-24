Galatasaray hazırlık maçı yayın bilgileri, yeni sezon öncesi sarı-kırmızılı ekibi takip eden futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Avusturya kampında oynanacak Galatasaray-Monza karşılaşmasının yayın kanalı, maç saati ve canlı izleme bilgileri araştırılıyor.

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, kamp programı kapsamında ilk hazırlık maçına çıkıyor. Summer Series Upper Austria organizasyonunda oynanacak karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler, maçın hangi kanalda yayınlanacağını ve canlı olarak nereden izlenebileceğini merak ediyor.

GALATASARAY-MONZA MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile İtalya temsilcisi Monza arasında oynanacak hazırlık maçı 24 Temmuz Cuma günü saat 21.00'de başlayacak. Avusturya'nın Linz kentindeki Raiffeisen Arena'da oynanacak mücadele, Summer Series Upper Austria organizasyonu kapsamında gerçekleştirilecek.

Karşılaşmanın Türkiye yayın hakları S Sport Plus platformunda bulunuyor. Mücadele televizyon kanalı üzerinden değil, dijital yayın platformu S Sport Plus aracılığıyla canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

Galatasay-Monza maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Galatasaray hazırlık maçı yayın bilgileri

GALATASARAY-MONZA MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR?

Galatasaray-Monza hazırlık maçı, S Sport Plus üyeliği bulunan kullanıcılar tarafından platformun mobil uygulaması, internet sitesi, tablet, bilgisayar ve desteklenen akıllı televizyon uygulamaları üzerinden canlı izlenebilecek.

Sarı-kırmızılı ekip, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında Monza ile karşılaştıktan sonra 27 Temmuz'da Venezia ile de hazırlık maçına çıkacak.

Galatasay-Monza maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Galatasaray hazırlık maçı yayın bilgileri

GALATASARAY HAZIRLIK MAÇI YAYIN BİLGİLERİ

Galatasaray'ın Monza ile oynayacağı hazırlık karşılaşması 24 Temmuz Cuma günü saat 21.00'de başlayacak. Mücadele Avusturya'nın Linz kentindeki Raiffeisen Arena'da oynanacak. Maçı canlı takip etmek isteyen futbolseverler karşılaşmayı yalnızca S Sport Plus üzerinden izleyebilecek. Galatasaray'ın Avusturya kampındaki ikinci hazırlık maçı ise 27 Temmuz Pazartesi günü Venezia karşısında oynanacak.

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