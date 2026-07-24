Fatih’te park halindeki bir otomobili tiner dökerek alev topuna çeviren şüphelinin, 42 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüpheli, ifadesinde alkollü olduğu için aracı yaktığını söyledi

İstanbul'un Fatih ilçesinde gece saatlerinde korkutan bir olay yaşandı. Hacı Ömer Paşa Sokak'ta mahalle sakinleri sokak üzerinde park halindeki bir otomobilin yandığını gördü.

Alev topu mahalleliyi korkutmuştu! Park halindeki aracı yakan şüphenin 42 suç kaydı çıktı

Mahallelinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, hızlı müdahalesiyle yanan aracı kısa sürede söndürdü.

Alev topu mahalleliyi korkutmuştu! Park halindeki aracı yakan şüphenin 42 suç kaydı çıktı

42 SUÇ KAYDI ÇIKTI

Alevlere teslim olan aracın T.B., isimli vatandaşa ait olduğunu belirlenirken, güvenlik kameralarından görüntüleri detaylı inceleyen ekipler, otomobili yakan şüphelinin kimliğini tespit etti. Şüphelinin Ahmet G. olduğunu belirlendi.

Ahmet G.'nin aracı tiner dökerek yaktığı tespit edilen şüphelinin 42 suç kaydı bulunduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheli Ahmet G.'nin ilk ifadesinde, alkollü olduğu için aracı yaktığını söyledi.

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