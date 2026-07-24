Fenerbahçe yönetimi, teknik direktör İsmail Kartal'ın kadroda düşünmediği Dominik Livakovic için gelen teklifleri değerlendiriyor. 31 yalındaki Hırvat file bekçisinin, yeni bir takıma kiralanması bekleniyor.

Vedat Muriqi, Amara Diouf, Nathan Ake ve Mason Greenwood'u kadrosuna katan Fenerbahçe'de kadro planlaması devam ediyor. Kadroda düşünülmeyen kaleci Dominik Livakovic'in bir sonraki durağının neresi olacağı merak ediliyor.

EN GÜÇLÜ ADAYLAR ZAGREB VE OLYMPIAKOS

TRT Spor'da yer alan habere göre; sarı-lacivertliler, Livakovic'i yeniden kiralamayı düşünüyor. Dinamo Zagreb ve Olympiakos en güçlü seçenekler olarak dikkat çekerken, başka takımlardan da tekliflerin geldiği öğrenildi. Teklifleri değerlendiren Fenerbahçe yönetiminin, kısa süre içerisinde nihai kararını vereceği belirtildi.

Fenerbahçe, Ağustos 2023'te Dominik Livakovic için 6,6 milyon euro bonservis ödedi.

İSPANYA VE HIRVATİSTAN'DA YARIM SEZON

Livakovic’in, sarı-lacivertli kulüp ile 30 Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Geçtiğimiz sezonun başında Girona’ya kiralanan Hırvat file bekçisi, ara transfer döneminde LaLiga ekibinden ayrıldı. Girona’da resmi maçlarda süre alamayan Livakovic, ülkesine döndü ve sezonu Dinamo Zagreb'de tamamladı.

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