Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın, takımda kalacağını açıkladığı Fred hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Brezilyalı orta sahanın, 30 Haziran 2027 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Şampiyonlar Ligi 2'nci Eleme Turu'ndaki Gornik Zabrze maçının ardından, "Fred arakterli ve her türlü rolü üstlenecek bir oyuncu. Bizimle olacak" açıklamasını yaptı. Bu sözlere rağmen 33 yaşındaki oyuncuyla ilgili çarpıcı bir iddia gündeme geldi.

Fred, Kadıköy'de 1-0 kazandıkları Gornik Zabrze maçında 90 dakika sahada kaldı.

ATLETICO MINEIRO SÜRPRİZİ

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Fred, Brezilya'nın Atletico Mineiro takımıyla prensip anlaşması sağladı. Başkan Aziz Yıldırım'ın, bu transfere onay vermek için tek şart koştuğu belirtildi.

Aziz Yıldırım başkanlığındaki yönetim, 10 Haziran'da mazbatalarını aldıktan sonra göreve başladı.

45 MAÇTA 9 MAÇA KATKI

Yıldırım'ın, 3 yıl önce Manchester United'dan yaklaşık 10 milyon euroya transfer edilen Fred'den 12 milyon euro bonservis beklentisi olduğu iddia edildi. Güncel piyasa değeri 4,5 milyon euro olarak gösterilen oyuncu, geçtiğimiz sezon 45 maçta 4 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

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