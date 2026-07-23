Fenerbahçe'de yönetim cephesinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli kulüp, aralarında Mahmut Uslu'nun da bulunduğu Futbol A.Ş'de 7 yönetim kurulu üyesinini kendi istekleriyle görevlerinden ayrıldığını duyurdu. Boşalan koltuklar için ise bugün seçim yapılacak.

Fenerbahçe, kulübe bağlı şirket Futbol A.Ş'nin yönetim kurulunda önemli bir değişime gitti. Kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulu üyeleri Ali Gürbüz, Erdem Sezer, İlker Alkun, Mahmut Nedim Uslu, Olcay Doğan, Ufuk Şansal ve Yavuz Selim Demir'in kendi talepleri doğrultusunda istifa ettiği bildirildi.

Sarı-lacivertli kulüp, söz konusu istifaların 23 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla kabul edildiğini açıkladı.

BOŞALAN KOLTUKLAR İÇİN BUGÜN SEÇİM

Kulüp, istifalar sonrası boşalan yönetim kurulu üyelikleri için aynı gün gerçekleştirilecek Fenerbahçe Futbol A.Ş. Olağanüstü Genel Kurulu'nda seçim yapılmasına karar verildiğini duyurdu.

KAP'A AÇIKLAMA YAPILDI

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimizde Yönetim Kurulu Üyeleri olarak görev yapmakta olan Sayın Ali Gürbüz, Sayın Erdem Sezer, Sayın İlker Alkun, Sayın Mahmut Nedim Uslu, Sayın Olcay Doğan, Sayın Ufuk Şansal ve Sayın Yavuz Selim Demir'in 23.07.2026 tarihi itibarıyla kendi istekleri ile istifalarının kabulüne ve boşalan üyeliklere 23.07.2026 tarihinde (bugün) yapılacak olağanüstü genel kurulda seçim yapılmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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