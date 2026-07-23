2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) sonuçlarının duyurulması ardından Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) başvuru takvimi bir kez daha gündeme geldi.Geçen yıl PMYO'ya 2 bin erkek ve 500 kadın olmak üzere toplam 2 bin 500 öğrenci alınmıştı. Bu yıl ise adaylar, kontenjan sayısı ile başvuru tarihlerini içerecek Polis Akademisi duyurusunu bekliyor.

Ağustos ayının ilk haftasına doğru Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) başvuru tarihlerine yönelik beklentiler artış gösterdi. Geçen yıl PMYO'ya 2 bin erkek ve 500 kadın olmak üzere toplam 2 bin 500 öğrenci alımı yapılacağı duyurulmuş, internet başvuruları 2-6 Ağustos 2025 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden kabul edilmişti.

PMYO BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Polis Akademisi Başkanlığı, 2026 PMYO başvuru takvimi ve kılavuzunu henüz yayımlamadı. Bu nedenle başvuru şartları ile kontenjanlara ilişkin resmi açıklama da bulunmuyor. Yeni kılavuz yayımlanana kadar adaylar için en önemli referans, geçen yıl açıklanan PMYO başvuru kılavuzu oluyor.

2025 PMYO başvuru kılavuzuna göre adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve lise veya dengi okul mezunu olması, TYT'den belirlenen taban puanı alması, yaş, boy ve beden kitle indeksi şartlarını taşıması, sağlık koşullarını sağlaması ve güvenlik soruşturması ile arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması gerekiyordu. Ayrıca adayların adli sicil, siyasi parti üyeliği, kamu haklarından mahrumiyet, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olma ve silahlı görev yapmaya engel bir durumunun bulunmaması gibi çeşitli şartları da karşılaması istenmişti.

Geçen yıl ağustosta başlamıştı! Polis alımı için (PMYO 2026) başvurular ne zaman, tarih belli oldu mu?

GEÇEN YILIN PMYO TABAN PUANI KAÇTI?

Geçen yıl yayımlanan PMYO başvuru kılavuzuna göre adaylardan, 2025 YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT) puan türünden en az 250 ham puan alma şartı aranmıştı. Şehit ve vazife malullerinin eş ve çocukları için ise bu taban puan, genel puanın yüzde 80'i olarak belirlenmiş ve 200 ham puan olarak uygulanmıştı.





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