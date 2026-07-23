MHP lideri Devlet Bahçeli Özgür Özel'in kuracağı yeni parti ile ilgili olarak açıklamada bulundu. Bahçeli, "2026 yılında hazineden CHP’ye ödenen 1 milyar 815 milyon liradan; CHP’den ayrılarak yeni partiye geçen milletvekili sayısı oranında hazine yardımından pay aktarılması etik olanıdır." ifadelerini kullandı.

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Özgür Özel’in CHP’den ayrılarak yeni bir siyasi parti kuracağına dair açıklamalarına ilişkin gazetecilerin sorularını cevapladı.

Bahçeli, "CHP içinden yeni bir parti çıkıyor. Dolayısıyla bir diğer tartışma konusu da kaç milletvekilinin gideceği kadar, mal varlıklarının da nasıl paylaşılacağı. Sizin bu konudaki yorumunuz nedir?" sorusuna şu cevabı verdi:

"CHP içinden yeni bir parti çıkıyor. Uzun süredir bunun da sinyalleri zaten var ve kaç milletvekilinin gideceği ile ilgili de kamuoyunda çeşitli listeler yayınlanıyor. 80 diyen var 90 diyen var ama sonuçta yeni bir parti kuruluyor. Bunun yanı sıra diğer bir tartışma konusu da sizin de ifade ettiğiniz gibi mal varlığının nasıl taksim edileceği konusudur.

"HAZİNE YARDIMI ALMALILAR"

Madem CHP içinden yeni bir parti çıkıyor ve CHP’nin de sahip olduğu binalar, makam araçları gibi varlıkları mevcut partide kalıyor ise, böyle bir durumda; 2026 yılında hazineden CHP’ye ödenen 1 milyar 815 milyon liradan; CHP’den ayrılarak yeni partiye geçen milletvekili sayısı oranında hazine yardımından pay aktarılması etik olanıdır."

Devlet Bahçeli

NE OLMUŞTU?

Mutlak butlan kararını tanımadığını ilan ederek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı çıkan Özgür Özel, salı günü CHP grup toplantısında veda konuşması yaptı.

Bir süredir dillendirilen yeni parti kurulacağı iddialarını doğrulayan Özel, "Her son bir başlangıçtır. Yeni partimizi milletimizin seçtiği vekillerimizle yarın ilk adımını atarak kuruyoruz. Teknik işlemlerin ardından açık ara TBMM'nin ana muhalefet partisi oluyoruz" ifadelerini de kullanmıştı.

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