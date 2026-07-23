Turkcell, faturasız müşterilerine yönelik yeni sadakat programı "Turkcell Yıldız"ı kullanıma sundu. Program kapsamında kullanıcılar, yaptıkları paket yüklemelerinden Yıldız kazanarak bunları internet ve dakika hediyelerine dönüştürebilecek.

Turkcell, faturasız müşterilerine yönelik yeni sadakat programı Turkcell Yıldız'ı hayata geçirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Turkcell Uygulaması üzerinden ücretsiz olarak katılım sağlanabilen program kapsamında kullanıcılar, her paket yüklemesinde Yıldız kazanıyor. Kazanılan Yıldızlar, anında internet hediyesine dönüştürülebilirken, biriktirilerek hediye kataloğunda yer alan internet ve dakika paketlerinde de kullanılabiliyor.

EK YILDIZ HEDİYELERİ

Turkcell Yıldız, düzenli paket yüklemelerinde kullanıcılara daha fazla Yıldız kazandırırken, doğum günleri ve Turkcell'li olma yıl dönümlerine özel ek Yıldız hediyeleri de sunuyor.

Turkcellden faturasız müşterilere Yıldız programı

Kullanıcılar, Yıldız bakiyelerini, geçmiş işlemlerini ve hediye kataloğunu Turkcell Uygulaması üzerinden takip edebiliyor ve kazandıkları Yıldızları diledikleri zaman avantajlara dönüştürebiliyor.

Turkcell, daha önce faturalı müşterilerine yönelik hayata geçirdiği Tumbara servisiyle kullanılmayan internet, dakika ve SMS haklarını puana dönüştürme imkânı sunmuştu. Şirket, Turkcell Yıldız programıyla benzer bir avantajı bu kez faturasız müşterilerine sunmayı hedefliyor.

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