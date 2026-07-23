TEKNOFEST Mavi Vatan, 20-23 Ağustos tarihlerinde Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda teknoloji ve denizcilik tutkunlarını buluşturacak. Etkinlikte yarışmalardan donanma gemilerine, sanal gerçeklik deneyimlerinden gösterilere kadar birçok program yer alacak.

Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla düzenlenen TEKNOFEST Mavi Vatan, 20-23 Ağustos tarihlerinde Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda gerçekleştirilecek.

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TEKNOFEST'ten yapılan açıklamaya göre, "Mavi Vatan" temasıyla düzenlenecek etkinlikte denizcilik ve su altı teknolojileri ön plana çıkacak. Festival, teknoloji ve savunma sanayii meraklılarını denizcilik ekseninde bir araya getirecek.

Geçen yıl İstanbul'da ilk kez düzenlenen TEKNOFEST Mavi Vatan, yerli ve milli deniz araçları ile su altı teknolojilerine yönelik etkinlikleri ve yarışmalarıyla yoğun ilgi görmüştü.

TEKNOFEST Mavi Vatan 20 Ağustosta başlıyor! Teknoloji tutkunlarını buluşuyor

GÖLCÜK TERSANESİ KOMUTANLIĞI EV SAHİPLİĞİNDE

Bu yıl T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T.C. Milli Savunma Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ana yürütücülüğünde, Gölcük Tersanesi Komutanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilecek etkinlikte, Türkiye'nin denizcilik alanındaki teknoloji kabiliyetinin gençlerle buluşturulması hedefleniyor.

Festival kapsamında İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması, Su Altı Roket Yarışması ve İnsansız Deniz Aracı Yarışması düzenlenecek. Gençler, geliştirdikleri projelerle denizcilik teknolojileri alanındaki çalışmalarını sergileme fırsatı bulacak.

TEKNOFEST Mavi Vatan 20 Ağustosta başlıyor! Teknoloji tutkunlarını buluşuyor

Etkinlik süresince TEKNOFEST paydaş kurumları stant alanlarında ziyaretçilerle bir araya gelecek. Program kapsamında ayrıca donanma gemilerinin gezilebileceği sergiler, sanal gerçeklik deneyim alanları, denizcilik temalı yarışmalar, SAT ve SAS Komutanlığı personelinin gösterileri, denizcilik tarihine yönelik deneyim alanları, konferanslar ve sergiler de ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

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