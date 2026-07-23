Zeydan Karalar CHP’de kalacağını, Cemil Tugay ise bir süre bağımsız hareket edeceğini ilan etti. Ankara, Mersin ve Tekirdağ’ın kararsızlığı sürerken CHP’nin tecrübeli isimleri de Özel’i yalnız bıraktı.

Özgür Özel’in yeni parti kurma sürecini resmen başlatmasıyla kamuoyunda gözler büyükşehir belediye başkanlarına ve CHP’nin tecrübeli isimlerine çevrildi. İlk hayal kırıklığını partinin önemli isimlerinden Muharrem İnce’nin geçtiğimiz haftalarda, CHP’de kalacağını açıklamasıyla yaşayan Özel, partinin hafızasını oluşturan tecrübeli siyasetçilerden ve sahadaki gücü temsil eden büyükşehir belediye başkanlarından da beklediği desteği göremedi.

Başkan ve abilerden Özel'e soğuk duş! Yeni partiyi açıkladı ancak umduğu desteği bulamayabilir

KARALAR’DAN RET CEVABI

Yeni partinin kurulacağını önceki gün son kez kürsüsüne çıktığı CHP grup toplantısında duyuran Özel ilk fireyi Adana ve İzmir’den verdi. Görevden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, “Benim isimlerle işim yok” diyerek CHP’de kalacağını açıkça ilan ederken, Kılıçdaroğlu yönetimiyle ters düşmesinin ardından yeni partiye katılmak için istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da bu söyleminden geri adım attı. Bir süre daha bağımsız kalacağını ifade eden Tugay’ın yeni parti için son kararını ilerleyen süreçte vereceği öğrenildi.

Başkan ve abilerden Özel'e soğuk duş! Yeni partiyi açıkladı ancak umduğu desteği bulamayabilir

Bunun yanı sıra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer’in de CHP’den ayrılmaya sıcak bakmadığı öğrenildi. Şimdiye kadar CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile de herhangi bir temas kurmayan Yavaş’ın sürecin ilerleyişine göre pozisyon alabileceği ifade ediliyor. Yine, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in yeni parti konusunda kararını henüz vermediği, ikna çabalarının sürdüğü belirtiliyor.

BALIKESİR, “KILIÇDAROĞLU” DEDİ

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ise mutlak butlan sürecinin başından bu yana Kemal Kılıçdaroğlu’na destek veriyor. CHP’den ayrılmayacak olan Akın, Kılıçdaroğlu ile yakın temasını da sürdürecek. Buna karşılık Eskişehir ve Muğla büyükşehir belediye başkanlarının Özel’in kuracağı yeni partiye katılmasının beklendiği ifade ediliyor.

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YENİ PARTİYE KAPIYI KAPATTILAR

Belediye başkanlarından istediği desteği alamayan Özel’i, CHP’nin “abileri” olarak gösterilen tecrübeli siyasetçileri de yalnız bıraktı. Muharrem İnce’nin yanı sıra Engin Altay, Gürsel Erol, İlhan Kesici, Ali Öztunç, Enis Berberoğlu ve Erdoğan Toprak gibi isimlerin de CHP’de kalacağı öğrenildi. Yeni partiyle birlikte CHP’nin bölüneceğini ifade eden bu isimler, mücadelenin parti içerisinde verilmesi gerektiğini savunuyor. Daha önce mutlak butlan davası devam ederken Kılıçdaroğlu ile görüşen ikna heyetinde yer alan Engin Özkoç’un ise ayrılma konusunda kararsızlık yaşadığı ve ikna edilmeye çalışıldığı ifade ediliyor.

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