Can Uzun için Frankfurt ile pazarlıklar sürüyor. Almanlar 40’a kadar indi. Bruno Fernandes konusunda oyuncu teklife sıcak ancak kulübü M. United kararını netleştirmedi. Brahim Diaz’da ise Mourinho’nun raporu önemli.

Orta sahaya mutlaka bir takviye yapacak olan Galatasaray’da çalışmalar devam ediyor. 10 numara konusunda Aslan’ın önünde 3 futbolcu bulunuyor.

İTALYANLAR AZ VERİYOR

Yabancı kontenjan planlamasını da etkileyecek bu transfer konusunda öncelikli isim E. Frankfurt’ta ter döken millî oyuncumuz Can Uzun. Kulübünün 60 milyon avroluk serbest kalma bedelinden açtığı kapı her geçen gün biraz daha aralandı ve rakam 40 milyon avrolara kadar indi. İtalyan ekiplerinin de istediği ancak en fazla 25 milyon avro önerdiği Can için sarı kırmızılılar 30 milyon avro ödemeyi göze almış durumda.

Can Uzun

EN GÜÇLÜ ADAY

İkinci sıradaki isim ise Bruno Fernandes. Kulübü Manchester United’ın futbolcu ile ilgili tasarrufu netleşmedi. Fernandes, G.Saray’ın teklifine sıcak bakmış ve 21 milyon avro yıllık ücret talep etmişti. Dursun Özbek yönetimi ise bu rakamı 15 milyon avro bandına çekmek için uğraş veriyordu. Kulübünün tavrı önemli.

Bruno Fernandes

Diğer isim ise Real Madrid’den Brahim Diaz. Faslı isim yaz kampında kendini gösterip takımda kalmak istiyor. G.Saray yönetimi, hocası Jose Mourinho’nun Diaz ile ilgili raporunu bekliyor. Ayrılık olursa en güçlü aday Aslan görülüyor.

Brahim Diaz

İTALYANLAR YAZDI: ASLAN’DAN ÜÇLÜ KANCA

Çizme basınında da transfer iddiaları vardı. Sarı kırmızılıların Juventus’in stoperi Bremer ile Bologna’nın savunma oyuncusu Jhon Lucumi ile ilgilendiği yazıldı. Ayrıca Milan’ın kanadı Leao konusunda da en ciddi teklifin Galatasaray’dan geldiği belirtildi.

3+1 YILLIK ZANİOLO İMZALADI

G.Saray’dan önce kiralık transfer edilen sonra satın alma opsiyonu kullanılan Nicolo Zaniolo, Udinese’ye imzayı attı. 3+1 yıllık mukavele yapılan 27 yaşındaki İtalyan “Haydi Udinese.” paylaşımı yaptı.

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