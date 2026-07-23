Bartuğ gibi bir değer olduğu görüldü, İrfan Can Kahveci yeniden kazanıldı, Fred’in iştahı yerindeydi, hücum ağırlıklı oyun keyif verdi. Özetle İsmail Hoca, herkesten yüksek verim almaya çalıştı ve başarılı da oldu.

Yeni sezon öncesi ilk resmî açılış Fenerbahçe’den geldi. Temsilcimiz UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme ilk maçında Polonya ekibi Gornik Zabrze’yi Kadıköy’de 1-0 mağlup etti.

BİR DE FARK GELSEYDİ…

Bir attı ama çok kaçıran bir Kanarya vardı. Peki sarı lacivertliler nasıl bir görüntü verdi? İşin özeti, skor dışında sarı lacivertliler mutlu. Skor da sevindirici ancak işin ilk maçta bitirilmesi hesaplanıyordu sadece fark gelmedi. İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe’de verilen mesajlara bir bakarsak…

Yeni Fenerbahçe'nin şifreleri: Gornik Zabrze zaferinde İsmail Kartal'ın çok dokunuşu vardı

GÜZEL DEĞİŞİMLER

İsmail Hoca’nın dokunuşu çok net görülüyor. Geçen sezonun bir şekilde bitirilen isimleri yeniden kazanılmış gibi görünüyor. Kadro dışı bırakılıp Kasımpaşa’ya kiralık gönderilen İrfan Can Kahveci en belirgin örneği. Gönderilmesi gündemde olan Fred’in iştahı yerinde ve daha çok sorumluluk alıyor. Sarı lacivertliler Bartuğ Elmaz gibi bir oyuncuları olduğunu gördü. Goller kaçırmasına rağmen pozisyonun içerisinde olması gelecek adına umut verdi.

Yeni Fenerbahçe'nin şifreleri: Gornik Zabrze zaferinde İsmail Kartal'ın çok dokunuşu vardı

FORMA HAK EDENE

Ve en önemlisi İsmail Kartal’ın baskılı hücuma ağırlık veren futbol anlayışının yeniden görülmesi. Rakip her ne kadar zayıf olsa da sarı lacivertliler, önde basan sağlı sollu bindirmeler yapan ve sürekli gol arayan özledikleri takımdan pasajlar izledi. Ve İsmail Kartal’ın eldekilerden yüksek verim alma çabası ilk maçta da olsa görüldü. Ayrıca kimseye karşı önyargısı olmadığı hissini veren İsmail Hoca “Hak eden formayı giyer” mesajını da az çok verdi.

ALKIŞLAR BARTUĞ’A: ALIN SİZE FLAŞ TRANSFER

n Geçen sezonun devre arasında Fatih Karagümrük’e kiralık giden Bartuğ Elmaz, Gornik Zabrze maçına damga vuran oyunculardandı. Orta sahada trafiği çok iyi yöneten 23 yaşındaki isim 66’da 64 pas isabeti ile oynarken 4 şut çekti 1 isabet buldu bir topu da direkten döndü. 76 topla buluşmada sadece 3 top kaybı yaşadı.

POLONYA BASINI: ACI VERİCİ BİR HATA!

n Kadıköy’e savunma yapmaya gelen ve gole kadar başarılı olan Gornik Zabrze’nin mağlubiyetinde Anderson Talisca ön plana çıkarıldı. Polonya basınında sambacının frikiği için “Acı verici bir hata” yorumu yapılırken “Gornik’in maçını mahveden muhteşem bir gol. Bunu önlemeleri gerekirdi” değerlendirmesi yapıldı. Gole kadar Gornik Zabrze’nin plan dahilinde iyi olduğu vurgulandı.

Yeni Fenerbahçe'nin şifreleri: Gornik Zabrze zaferinde İsmail Kartal'ın çok dokunuşu vardı

KALECİ İLE ANLAŞILDI: EĞRİBAYAT G.BİRLİĞİ’NE

Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Eğribayat’ın yeni adresi belli oldu. Gençlerbirliği Başkanı Arda Çakmak, 28 yaşındaki Eğribayat’ın tekliflerini kabul ettiğini ve transfer için Fenerbahçe’nin cevabını beklediklerini söyledi.

RÖVANŞTA SAHADA: AKE’DEN İYİ HABER

Kadıköy’de ilk maçına çıkan yeni transfer Nathan Ake, devrede kenara alınmıştı. Kasığında ağrı hissettiği için oyundan çıkarılan Hollandalının son durumu belli oldu. Ciddi bir problemi olmayan Ake rövanşta forma giyebilecek.

BECAO’YA YENİ TALİP: VENEZİA DEVREDE

Fenerbahçe forması giyen ve yeni sezon kadro planlamasında görünmeyen Rodrigo Becao için İtalya’dan transfer iddiası geldi. Serie A ekibi Venezia, savunma hattını tecrübeli bir isimle güçlendirmek amacıyla Brezilyalı stoperi gündemine aldı.

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