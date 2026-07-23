İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan gazeteci Fatih Portakal'ın savcılıktaki beyanı ortaya çıktı. Portakal, deprem döneminde derneğe yönelik destek açıklamaları yaptığını ancak toplanan bağışların nasıl kullanıldığını bilmediğini belirterek, "Pişmanım ve özür dilemeye hazırım" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın AHBAP Derneği'ne yönelik yürüttüğü soruşturmada yeni ifadeler dosyaya girmeye devam ediyor. Daha önce destek paylaşımları yapan bazı isimlerin ardından gazeteci Fatih Portakal'ın da savcılık ifadesi ortaya çıktı. Portakal, deprem döneminde yaptığı açıklamalardan dolayı pişmanlık duyduğunu belirterek, bağışların kullanım sürecini sorgulamadığı için kendisini eleştirdi ve gerekirse kamuoyundan özür dilemeye hazır olduğunu söyledi.

Fatih Portakal

'AHBAP'LAR ÇARK EDİYOR!

Soruşturma kapsamında daha önce ifadeleri ortaya çıkan Ece Üner, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter de geçmişte yaptıkları paylaşımlardan dolayı pişmanlık duyduklarını ifade etmişti. Üner, "Kendimi kandırılmış hissediyorum" derken, Özoğuz "İyi niyetim kötüye kullanıldıysa büyük hayal kırıklığı yaşadım" ifadelerini kullanmış, Serter ise paylaşımlarını "öfkeyle attığını" söylemişti.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda savcılığa ifade veren Fatih Portakal ise Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'u sanatçı kimlikleri ve yaptıkları programlar nedeniyle tanıdığını, ancak ikisiyle de kişisel bir dostluğunun bulunmadığını söyledi.

Deprem döneminde yaptığı yayınların amacının yardım yapmak isteyenlerle ihtiyaç sahipleri arasında köprü kurmak olduğunu belirten Portakal, AHBAP'ın yanı sıra AFAD ve Kızılay'ın ihtiyaç listelerini de paylaştığını ifade etti. Yardımların bir an önce depremzedelere ulaştırılmasını hedeflediğini söyleyen Portakal, AHBAP'a yönelik desteğinin o dönemki kamuoyu algısından kaynaklandığını dile getirdi.

"BU DERECE GÜVEN DUYDUĞUM İÇİN PİŞMANIM"

Portakal, Ahbap'a şahsi bağış yapmadığını, yardımlarını doğrudan ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı tercih ettiğini söyledi. Yayınlarında Ahbap ve Babala TV'ye yer verdiğini belirten Portakal, "Bu şahıslara sınırsız bir güvenim söz konusu değildi. Ancak derneğin kamuoyundaki itibarı ve Haluk Levent'e duyulan güven nedeniyle destek açıklamaları yaptım" dedi.

Toplanan bağışların nasıl kullanıldığını denetlemediğini belirten Portakal, "Bu konuda kendime de kızgınım. Geldiğimiz aşamada bu derece güven duyduğum için pişmanım. Toplanan paraların nerelere harcandığını görünce sorumluluk hissediyorum. Gerekirse bu konuda özür dilemeye hazırım." ifadelerini kullandı.

"İYİ NİYETLERİMİZİ SÖMÜRDÜLER"

Savcılıktaki ifadesinin ardından adliye önünde de açıklama yapan Portakal, deprem döneminde AHBAP'ı güvenilir bir yapı olarak gördüğünü ancak bugün ortaya çıkan tablonun kendisini üzdüğünü söyledi. "Kendime kızıyorum. Daha fazla sorgulayabilirdik ama bu insanların iyi niyetlerimizi sömürmesine üzülüyorum." diyen Portakal, pişmanlığını kamuoyuyla da paylaştı.

SORUŞTURMADA DİKKAT ÇEKEN İFADELER

AHBAP soruşturmasında daha önce ifadelerine başvurulan Ece Üner, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter de deprem dönemindeki destek paylaşımları nedeniyle pişmanlık duyduklarını ifade etmişti. Soruşturma kapsamında AHBAP Derneği'nin bağış süreçleri ve toplanan paraların kullanımına ilişkin inceleme sürüyor.

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