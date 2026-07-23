Hürmüz Boğazı'nın tıkanmasının ardından Husilerin Suudi Arabistan'a deniz ablukası başlatması küresel petrol tedarikini felç ederken, Çin sahneye çıktı. Her biri 4 milyon varil Suudi petrolü taşıyan ve Çinli mürettebatla ilerleyen iki dev süpertanker (VLCC), Husilerin füzelerine rağmen Babülmendep Boğazı'nı geçmek için güneye kırdı.

Husilerin Suudi Arabistan’a ilan ettiği deniz ablukası ve saldırılarına rağmen, Çinli Sinopec şirketine ait 4 milyon varil Suudi ham petrolü taşıyan iki dev Çin süpertankeri Bab el-Mandeb Boğazı’na doğru harekete geçti.

Reuters ve LSEG denizcilik verilerine göre, Singapur bayraklı Xin Long Yang ve Çin bayraklı Cosnew Lake isimli iki ham petrol taşıyıcısı (VLCC), Suudi Arabistan’ın Yanbu limanından aldıkları toplam 4 milyon varil petrolle Bab el-Mandeb Boğazı’na yöneldi.

İki dev süpertanker, otomatik tanımlama sistemleri üzerinden tüm dünyaya açıkça "Gemi Çinli mürettebat taşımaktadır" sinyali yayınladı. Asya’nın en büyük rafinerisi Sinopec’in kiraladığı tankerler, böylece Husi militanlarının Suudi Arabistan’a uyguladığı deniz ablukasını Çin bayrağı ve Çinli mürettebat zırhına bürünerek doğrudan deldi.

Kızıldeniz’in en kritik geçiş noktalarından biri olan Babülmendep Boğazı, artan gerilimle birlikte küresel gündemin merkezine yerleşti. Boğazın kapanma ihtimali, yalnızca bölgesel dengeleri değil, dünya ticaretinden enerji arzına kadar geniş bir alanı domino etkisiyle derin bir krize sürüklüyor. İki boğazın aynı anda devre dışı kalma ihtimali, dünya ekonomisini 1970'lerden bu yana görülmemiş bir karanlık senaryonun eşiğine getirdi.

ABD DIŞİŞLERİ BAKANI RUBİO'DAN ÇİN UYARISI: "ONLARI DA MI VURACAKLAR?"

Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) toplantısı için Filipinler’de bulunan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, yaşanan sıcak gelişmeyi değerlendirirken Husilerin İran tarafından savaşa sürüklendiğini söyledi. Bakan, Çin tankerlerinin bölgedeki varlığına ilişkin şunları kaydetti:

"Husilerin bu eylemleri durdurmasını umuyorum. Aslında çatışmanın başından beri akıllıca davranıp uzak duruyorlardı ancak İranlılar tarafından bu duruma çekildiler. Birkaç saat önce Çin bandıralı Suudi yakıtı taşıyan bir gemiye dair raporlar okudum. Acaba Husiler bir Çin gemisini mi havaya uçuracak? Eğer öyle bir şey yaparlarsa, bu sadece Çin için değil, tüm dünya için büyük bir kriz haline gelir."

İran'a yönelik ağır yaptırımlar ve bombardımanların devam edeceğini vurgulayan Rubio, "İran her gece ağır bedeller ödüyor. Milyarlarca dolarlık zararları var ve ekonomileri çökmüş durumda. Bize ve üçüncü ülkelere mesajlar gönderip anlaşma için yalvarıyorlar ama artık mesaj gönderecek ülke kalmadı" ifadelerini kullandı.

PİYASALAR ALEV ALDI: BRENT PETROL 100 DOLARA TIRMANDI

Kızıldeniz'de Suudi Arabistan'a ait Encelia tankerinin vurularak alev alması ve Çin tankerlerinin geçiş riskleri nedeniyle küresel enerji piyasalarında panik dalgası yaşandı.

Brent ham petrolü günlük %5'e yakın artış göstererek varil başına 100 dolar eşiğine dayandı.

LSEG verilerine göre, Hürmüz ve Bab el-Mandeb boğazlarındaki gemi trafiği güvenlik endişeleriyle tarihi dip seviyelere geriledi.

İran, kendi topraklarından uzakta bulunan bu stratejik boğaz üzerinde doğrudan değil, Yemen’deki müttefiki Husiler üzerinden etkili olabiliyor.

BABÜLMENDEP BOĞAZI KAPATILIRSA NELER OLACAK?

Arapça "gözyaşı kapısı" anlamına gelen su yolunun devre dışı kalması, dünya ekonomisi için yıkıcı sonuçlar doğurabilir.

Babülmendep Boğazı, Kızıldeniz ile Aden Körfezi’ni birbirine bağlayan 36 kilometrelik dar bir geçit olup, Süveyş Kanalı’na erişimin ana kapısı olarak biliniyor.

Boğazın kapanması, Süveyş Kanalı’nın da fiilen devre dışı kalması anlamına gelir. Avrupa ile Asya arasındaki en kısa deniz yolu üzerinde yer alan rota, küresel deniz ticaretinin yaklaşık dörtte birine ev sahipliği yapmakta.

Geçişin durması halinde gemiler rotalarını Afrika’nın güneyine, Ümit Burnu’na çevirmek zorunda kalacak, nakliye maliyetleri artacak ve teslimat süreleri haftalarca uzayacaktır.

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İKİ BOĞAZ, TEK KRİZ

Hürmüz Boğazı’nın kapanmasıyla küresel petrol arzının yaklaşık %20’si zaten baskı altındayken, Babülmendep’in devre dışı kalması krizi daha da derinleştirebilir.

Her gün yaklaşık 5 milyon varil petrol ve küresel LNG ticaretinin %8’i bu dar geçitten taşınıyor.

Babülmendep’in kapanması, deniz yoluyla yapılan küresel petrol ticaretinin %12’sinin daha sekteye uğramasının yolunu açar. Savaş öncesinde 70 dolar seviyesinde olan petrol fiyatları halihazırda 120 dolara yükselmişken, yeni bir kesinti fiyatları öngörülemez ve çok daha sert seviyelere taşıyabilir.

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UMMAN’DAN ACİL ÇAĞRI

Umman Sultanlığı, Kızıldeniz’deki seyrüsefer özgürlüğünün tehlikeye girmesi üzerine taraflara "gerilimi tırmandırmama" ve siyasi müzakerelere geri dönme çağrısında bulundu.

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BABÜLMENDEP NEDEN ÖNEMLİ?

Hürmüz Boğazı’nın kapatılmasının ardından gözlerin çevrildiği BabülMandeb Boğazı, küresel ticaretin ve enerji arzının en kırılgan "dar boğazı" konumuna geldi. Hint Okyanusu’nu Süveyş Kanalı üzerinden Avrupa’ya bağlayan 36 kilometre genişliğindeki geçit, küresel petrol ticaretinin yüzde 12’sine ve toplam deniz ticaretinin yaklaşık dörtte birine ev sahipliği yapıyor.

Analistlere göre Tahran, Hürmüz’deki tıkanmanın ardından Doğu-Batı ticaret hattını tamamen kilitlesin diye Husiler üzerinden ikincil bir deniz cephesi açtı. Amaç; Suudi Arabistan ve ABD müttefiklerini yıpratma savaşına çekerek bölgesel baskıyı artırmak.

SÜVEYŞ SENARYOSU

Husilerin boğazı tamamen kapatacak bir deniz filosuna ihtiyacı bulunmuyor. Elindeki kamikaze İHA’lar, deniz mayınları ve seyir füzeleriyle tek bir tankeri hedef alması dahi küresel sigorta, denizcilik ve petrol devlerinde devasa bir panik dalgası başlatmaya yetiyor.

Nitekim geçmişte Ever Given konteyner gemisinin Süveyş Kanalı’nı tıkamasının yarattığı etkiye benzer şekilde, Bab el-Mandeb’in emniyetsiz hale gelmesi küresel tedarik zincirini koparma noktasına getirebilir. Suudi Arabistan’ın Hürmüz’ü baypas etmek için doğudaki petrollerini boru hatlarıyla Kızıldeniz kıyısındaki Yanbu limanına taşıma stratejisi de Husilerin bu ablukasıyla doğrudan hedef alınıyor.

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