Depremzedeler için yapılan milyarlık bağışları bahiste kaybeden Haluk Levent’in ‘yardımseverlik’ maskesinin nasıl düştüğü ortaya çıktı. Dernekteki 3 kişinin hesap hareketliliklerinden şüphelenen bazı bankalar, 2 yıl önce MASAK’a ihbarda bulundu. AHBAP’ın telefonları 2 yıl boyunca dinlendi, Levent’in etrafındaki isimler adına yaklaşık 600 milyon liralık çek kestiği belirlendi. Levent’in kardeşi Berkant Acil’in ağabeyine attığı WhatsApp mesajları ise AHBAP’ın borç batağını gözler önüne serdi. İşte 2 yıldır yürütülen AHBAP soruşturmasına dair yeni detaylar…

'AHBAP' Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı' iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma sürerken, yeni detaylar ortaya çıktı.

Sabah gazetesinden Atakan Irmak’ın haberine göre; 6 Şubat depremlerinde milyarlarca lira bağış toplayan ve bu bağışları bahiste kaybeden Haluk Levent’in ‘sahte yardımseverliğini’ 2024 yılında MASAK’a yapılan ihbar ortaya çıkardı.

AHBAP vurgununu sızdıran ihbar! Her şey 2 yıl önce başlamış, Haluk Levent’in ‘yardımseverlik’ maskesi nasıl düştü? WhatsApp konuşmaları ortaya çıktı!

Bazı bankalar AHBAP Derneği ile bağlantılı Alper Çelik, Zafer Yay ve Emrah Gödeliner'in bankalardaki hesaplarında gerçekleştirilen işlemlerin nitelikli dolandırıcılık olabileceğine yönelik ihbarda bulundu.

Mali incelemelerde kaynağı belirsiz para transferleri, “borç bedeli, ödünç para, HLK için, Ahbap Faaliyetleri için, Ahbap, Ahbap için" gibi dikkat çekici açıklamalara rastlandı.

AHBAP vurgununu sızdıran ihbar! Her şey 2 yıl önce başlamış, Haluk Levent’in ‘yardımseverlik’ maskesi nasıl düştü? WhatsApp konuşmaları ortaya çıktı!

TELEFONLAR 1 YILDAN FAZLA DİNLENDİ

KOM Daire Başkanlığı'na ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na bilgi verildi, 1 yılı aşkın bir süre bu telefon dinleme tedbiri uygulandı ve soruşturmanın startı 2025 yılı başlarında verildi.

600 MİLYON LİRALIK ÇEK

Haluk Levent'in AHBAP Derneği’nin kasasını kendi şahsi harcamaları için kullanarak, Yeliz Kaya başta olmak üzere etrafındaki isimler adına yaklaşık 600 milyon liralık çek kestiği ortaya çıktı.

MASAK raporunda Yeliz Kaya adına 21 Haziran 2024'ten itibaren 61 milyon, 17 milyon, 3 milyon 221 bin dolar gibi miktarlarda toplamda 280 milyonluk çekle para çıkarıldığı görüldü.

AHBAP vurgununu sızdıran ihbar! Her şey 2 yıl önce başlamış, Haluk Levent’in ‘yardımseverlik’ maskesi nasıl düştü? WhatsApp konuşmaları ortaya çıktı!

WHATSAPP MESAJLARI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan soruşturmada dikkat çeken bir detay da Haluk Levent ve kardeşi Berkant Acil arasındaki WhatsApp mesajları oldu.

“YELİZ HEPSİNİ HALLEDECEK"

Berkant Acil'in "Haluk Son7" ismiyle kayıtlı numaraya 29 milyon bedelli bir çekin 20 Nisan 2026 tarihinde hesapta yeterli bakiye bulunması durumunda ödeme gerçekleştirileceğine dair ekran görüntüsü gönderdiği belirlendi.

Levent’in kardeşine "Haluk Son8" kayıtlı numaradan "New York'tayım. Yeliz hepsini halledecek" dediği görüldü.

AHBAP vurgununu sızdıran ihbar! Her şey 2 yıl önce başlamış, Haluk Levent’in ‘yardımseverlik’ maskesi nasıl düştü? WhatsApp konuşmaları ortaya çıktı!

“ÇEKLERİ YAPTIKLARIYLA BİLDİRECEĞİZ”

Öte yandan Acil'e "Zodiac" isminde yabancı bir telefon numarasından yazılan mesajda ise tehdit içeren şu ifadeler yer aldı:

Beko telefona cevap ver. Önemli mevzu. Benim bir şeyi okumama gerek yok o adama de yarın saat 19.00'a kadar geri dönmezse yedi sülalesinin s.... sonra da paylaşımı çekleri ile Ahbap üzerinden yaptıklarıyla bildireceğiz.

Berkant Acil

“YARIN BU İŞİ BİTİRSİN”

Berkant Acil'in ise "Babacım kızıma ders çalıştırıyorum. Onun yanında konuşmam bunları. Sen arar aramaz Haluk'a yazdım. Dönerse bana aradığını söylerim" dediği, Zodiac'ın ise, "O yarın bu işi bitirsin adam gibi çözüme ulaştırsın” yazdığı öğrenildi.

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