İstanbul'da yürütülen AHBAP Derneği soruşturmasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. 'Bilgi sahibi' olarak ifadelerine başvurulan Ece Üner, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter'in savcılıkta verdiği ifadeler ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında savcılığın, kamuoyunun yakından tanıdığı bazı isimlerin ifadesine başvurma kararı aldığı bildirildi.

Bu kapsamda Fatih Portakal, Ece Üner, Feyza Altun, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter'in ifadelerinin alınacağı öğrenildi.

İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

'Bilgi sahibi' sıfatıyla ifadeye çağırılan ünlülerden Ece Üner, Öykü Serter ve Gökhan Özoğuz Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek ifadesini verdi.

"Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturması kapsamında Ece Üner olarak tanınan sunucu Özge Ece Bayramoğlu, sanatçı Gökhan Özoğuz ve sunucu Öykü Serter'in ifadeleri ortaya çıktı.

"LEVENT'İN EYLEMLERİNİ LANETLİYORUM"

Burak Doğan'ın haberine göre; Özge Ece Bayramoğlu ifadesinde şunları söyledi:

"Haluk Levent'in ifadesinde de gördüğümüz kadarıyla yaptığı savunmanın hiçbir geçerliliği bulunmamaktadır. Nitekim bu savunmasının ve yaptıklarının kamu vicdanına sığmadığını düşünüyorum. Bu yönde görüşlerimi belirten altı gün önce de bir tweet atmıştım. Orada da belirttiğim şekilde Haluk Levent’in eylemlerini lanetliyorum."

"BENİM İÇİN BÜYÜK BİR HAYAL KIRIKLIĞI"

Gökhan Özoğuz ise şu ifadeleri kullandı:

"AFAD, Kızılay veya AKUT gibi kurumlara herhangi bir güvensizliğim söz konusu olmamıştır. Benim tek amacım insanlara faydalı olabilmek ve yardımcı olabilmektir. Ben vatanıma, milletime, devletime aşk ile bağlıyım. Aksi düşünülemez. Yegâne amacım bu bağlılıkla yardım etmektir. Benim iyi niyetimi kötüye kullanarak yapılan yardımların kötü iş ve işlemlerde kullanılmasına sebebiyet verilmiş ise bu benim için büyük bir hayal kırıklığı olmuştur."

"İNSANLARI AHBAP DERNEĞİ'NE YÖNLENDİRMEDİM"

Ünlü sunucu Öykü Serter'in de ifadesi ortaya çıktı. "Haluk Levent ile ilgili çok eskiden hakkında dolandırıcılık haberi çıktığını biliyorum" diyen Serter, şunları söyledi:

"Şahsen de bu tarz yardım faaliyeti yapan topluluklara itibar etmem. Haluk Levent ile herhangi bir kişisel ilişkim hayatımın hiçbir döneminde olmadı. Kendisi ile herhangi bir ticari ilişkim veyahut para alışverişi olmadı. Aynı şekilde AHBAP isimli dernekle de bu tür bir ilişkim olmadı. Ben AHBAP derneği aracılığıyla bir yardım faaliyetinde bulunmadım. AHBAP derneğine para yatırmadım. İnsanları AHBAP derneğine yönlendirecek hiçbir söylemde bulunmadım. Son dönemde kamuoyu gündemini meşgul eden AHBAP soruşturması ile ilgili bir vatandaş olarak bir medya mensubu olarak tabi ki bu konuyu takip ediyorum. İnsanların duygularının sömürülerek bu tür menfaat sağlayıcı faaliyetleri kabul etmem mümkün değildir. Nasıl ki yardıma geç gidilmesine, insanlara yetişilememesine tepki gösteriyorsam bu tür insanların zor durumlarından faydalanarak insanların duygularını suistimal ederek yapılan bu tür eylemlerin de her zaman karşısındayım."

Haluk Levent

AHBAP DERNEĞİ OPERASYONU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, AHBAP Derneği çalışanlarına ilişkin hazırlanan MASAK raporları, hesap hareketleri ile teknik ve fiziki takip kayıtları incelendi. Soruşturma dosyasında, şüpheliler hakkında mali profilleriyle uyumsuz para hareketleri bulunduğu, aralarında yüksek tutarlı para transferleri gerçekleştirildiği, bazı hesaplardan şans oyunlarına yüksek miktarlarda para aktarıldığı ve kısa süre içerisinde çok sayıda tapu devri yapıldığı iddialarına yer verildi.

Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 54 şüpheliden, aralarında AHBAP Derneği'nin kurucusu Haluk Levent ile Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 28 kişi tutuklandı. Soruşturma çerçevesinde derneğe ve bazı şüphelilere ait mal varlıklarına da el konuldu.

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