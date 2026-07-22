Yozgat'ta kaybolan ve her yerde aranan 58 yaşındaki O.T., mezarlıktaki malzeme deposunda bulunan bir tabutun içinde sağ olarak bulundu. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan O.T.'nin tabutun içine neden girdiği ise henüz belirlenemedi.

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde yaşanan olay, herkesi şaşkına çevirdi. Yenipazar beldesinde yaşayan 58 yaşındaki O.T.'den evden ayrıldıktan sonra uzun süre haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine çalışma başlatan ekipler, kayıp şahsı bulmak için bölgede arama yaptı. Yapılan aramalar sonucunda O.T., Ömerli Mahallesi Mezarlığı'nda bulunan malzeme deposundaki bir tabutun içinde sağ olarak bulundu.

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SEBEBİ BİLİNMİYOR

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan O.T., tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.

Yetkililer, O.T.'nin sağlık durumunun iyi olduğunu belirtirken, tabutun içine hangi nedenle girdiğine ilişkin inceleme başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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