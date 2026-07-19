Samsun'da denizde kaybolduğu ihbarı yapılan 6 yaşındaki kız çocuğu için ekipler seferber oldu. Küçük çocuk, cankurtaranların çalışması sonucu karada bulunarak ailesine teslim edildi.

Samsun'da denizde kaybolduğu sanılan bir çocuk için ekipler seferber oldu.

Olay, Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı sahilinde meydana geldi. Denizde kaybolduğu ihbarı yapılan yaklaşık 6 yaşındaki kız çocuğu için Samsun Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri harekete geçti.

İhbarın ardından cankurtaranlar, olası bir boğulma vakasına karşı hem denizde hem de sahil çevresinde arama çalışması başlattı.

Denizde kaybolduğu sanıldı! Gerçek bambaşka çıktı

KARA BULUNDU, AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

Kısa süre sonra küçük kız karada sağ salim bulundu. Cankurtaran ekipleri tarafından ailesine teslim edilen çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM VİDEOLARI 4 kişiyi yaralayıp kayıplara karışmıştı! Olay yerinden kaçan sürücü teslim oldu

Haberle İlgili Daha Fazlası