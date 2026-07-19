İhlas Haber Ajansı
Denizde kaybolduğu sanıldı! Gerçek bambaşka çıktı
Samsun'da denizde kaybolduğu ihbarı yapılan 6 yaşındaki kız çocuğu için ekipler seferber oldu. Küçük çocuk, cankurtaranların çalışması sonucu karada bulunarak ailesine teslim edildi.
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3. Sayfa 2 dk önce
Samsun'da denizde kaybolduğu sanılan bir çocuk, ekiplerin çalışması sonucu karada sağ salim bulundu.
- Olay, Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı sahilinde meydana geldi.
- Yaklaşık 6 yaşındaki kız çocuğu için Samsun Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri harekete geçti.
- Cankurtaranlar hem denizde hem de sahil çevresinde arama başlattı.
- Çocuk kısa süre sonra karada bulundu.
- Çocuk ailesine teslim edildi ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Samsun'da denizde kaybolduğu sanılan bir çocuk için ekipler seferber oldu.
Olay, Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı sahilinde meydana geldi. Denizde kaybolduğu ihbarı yapılan yaklaşık 6 yaşındaki kız çocuğu için Samsun Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri harekete geçti.
İhbarın ardından cankurtaranlar, olası bir boğulma vakasına karşı hem denizde hem de sahil çevresinde arama çalışması başlattı.
KARA BULUNDU, AİLESİNE TESLİM EDİLDİ
Kısa süre sonra küçük kız karada sağ salim bulundu. Cankurtaran ekipleri tarafından ailesine teslim edilen çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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