İngiltere'de haklarında tecavüz ve insan kaçakçılığı dahil çok sayıda suçlama bulunan Andrew Tate ile kardeşi Tristan Tate, ABD'nin Florida eyaletinde gözaltına alındı.

İngiltere'de haklarında çok sayıda ağır suçlama bulunan ABD'li sosyal medya fenomenleri Andrew Tate ve Tristan Tate, ABD'nin Florida eyaletinde gözaltına alındı.

CBS News'ün aktardığına göre, ABD Adalet Bakanlığı Sözcüsü, iki kardeşin ABD ile İngiltere arasındaki iade anlaşmaları ve güvenlik birimleri arasındaki iş birliği çerçevesinde Miami'de gözaltına alındığını açıkladı.

YAKALAMA EMRİNİN AYRINTILARI GİZLİ TUTULUYOR

ABD Adalet Bakanlığı bünyesinde görev yapan federal kolluk kuvveti sözcüsü Brady McCarron ise Associated Press'e yaptığı açıklamada, gözaltı kararına dayanak oluşturan yakalama emrinin gizli olduğunu belirtti.

McCarron, soruşturmaya ilişkin ayrıntı paylaşmadı.

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HAKKINDA ÇOK SAYIDA AĞIR SUÇLAMA VAR

İngiltere'de 39 yaşındaki Andrew Tate hakkında 7 ayrı tecavüz, cinsel istismar amacıyla insan kaçakçılığını organize etmek veya kolaylaştırmaya ilişkin 3 suçlama, kasten yaralamaya yönelik 3 suçlama ve çocuk istismarı görüntüleriyle bağlantılı 19 ayrı suçlama bulunuyor.

38 yaşındaki kardeşi Tristan Tate ise 1 cinsel saldırı, 2 tecavüz ve cinsel istismar amacıyla insan kaçakçılığını organize etmek veya kolaylaştırmaya ilişkin 3 ayrı suçlamayla karşı karşıya.

ROMANYA'DA DA GÖZALTINA ALINMIŞLARDI

Hem ABD hem de İngiltere vatandaşı olan Andrew ve Tristan Tate kardeşler, 2016 yılında Romanya'ya taşınmıştı. İkili, 2022 yılında insan ticareti soruşturması kapsamında Romanya'da da gözaltına alınmış ve uzun süre devam eden hukuki süreçle gündeme gelmişti.

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