Anadolu Ajansı
Turisti dolandıran taksiciye şok ceza! Bir daha çıkamayacak
Antalya'da taksimetreyi açmadan turistten ücret talep ettiği iddiasıyla gündeme gelen taksi şoförü hakkında harekete geçildi. Şoförün görev yaptığı durakta çalışması durdurulurken, kent genelindeki tüm taksi duraklarına da bir daha taksicilik yapmaması yönünde bildirim yapıldı.
Özetle DinleTuristi dolandıran taksiciye şok ceza! Bir daha çı...
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3. Sayfa 3 dk önce
Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Ali Alkan, sosyal medyada bir taksicinin turisti dolandırmaya çalıştığı yönündeki videolar üzerine çalışma başlattı.
- Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Ali Alkan, sosyal medyadaki videolardan sonra çalışma başlattı.
- Havalimanı Taksi Kooperatif Başkanı Tuncay Alaylı ile iletişime geçildi.
- Söz konusu taksicinin durakta çalışması men edildi.
- Oda, tüm durakları bilgilendirerek taksicinin bir daha takside çalışamayacağını duyurdu.
- Mehmet Ali Alkan, turistten şikayetçi olup olmadığını bilmediğini belirtti.
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Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Ali Alkan, sosyal medyada bir taksicinin turisti dolandırmaya çalıştığı yönündeki videoları izleyerek çalışma başlattıklarını söyledi.
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BİR DAHA TAKSİYE ÇIKAMAYACAK
Havalimanı Taksi Kooperatif Başkanı Tuncay Alaylı ile irtibata geçerek taksicinin durakta çalışmasını men ettiklerini belirten Alkan, "Oda olarak söz konusu şoförün bir daha taksiye çıkmaması için tüm durakları bilgilendirdik. Bundan sonra takside çalışamayacağını duyurduk. Turist şikayetçi oldu mu, bilmiyorum. Videolar sosyal medyada paylaşıldı." dedi.
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