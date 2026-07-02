Antalya'da taksimetreyi açmadan turistten ücret talep ettiği iddiasıyla gündeme gelen taksi şoförü hakkında harekete geçildi. Şoförün görev yaptığı durakta çalışması durdurulurken, kent genelindeki tüm taksi duraklarına da bir daha taksicilik yapmaması yönünde bildirim yapıldı.

Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Ali Alkan, sosyal medyada bir taksicinin turisti dolandırmaya çalıştığı yönündeki videoları izleyerek çalışma başlattıklarını söyledi.

BİR DAHA TAKSİYE ÇIKAMAYACAK

Havalimanı Taksi Kooperatif Başkanı Tuncay Alaylı ile irtibata geçerek taksicinin durakta çalışmasını men ettiklerini belirten Alkan, "Oda olarak söz konusu şoförün bir daha taksiye çıkmaması için tüm durakları bilgilendirdik. Bundan sonra takside çalışamayacağını duyurduk. Turist şikayetçi oldu mu, bilmiyorum. Videolar sosyal medyada paylaşıldı." dedi.

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