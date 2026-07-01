MURAT ÖZTEKİN
Haftanın sanat ajandası | Köklerden Gökyüzüne
Kültür-sanat dünyasında önümüzdeki günlerde sergi ve konserlerden oluşan yoğun bir program sanatseverleri bekliyor.
Özetle DinleHaftanın sanat ajandası | Köklerden Gökyüzüne
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Kültür - Sanat az önce
İş Sanat, yaz tatili boyunca İstanbul ve Ankara'daki müzelerinde etkinlikler düzenliyor.
- 3 Temmuz günü Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi'nde 8-12 yaş arası için “Köklerden Gökyüzüne” atölyesi yapılacak.
- 6 Temmuz akşamı ENKA Sanat, Fazıl Say'ı açık hava tiyatrosunda ağırlayacak.
- 4. Uluslararası İstanbul Koro Festivali, 9-12 Temmuz'da şehrin farklı noktalarında gerçekleşecek.
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İş Sanat, yaz tatili boyunca İstanbul ve Ankara’daki müzelerinde minik sanatseverleri ağırlıyor. 3 Temmuz günü saat 14.00’da Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nde “Köklerden Gökyüzüne” (8-12 yaş) atölyesi yapılacak.
ENKA Sanat, ünlü besteci ve piyanist Fazıl Say’ı, 6 Temmuz akşamı açık hava tiyatrosunda misafir edecek.
4. Uluslararası İstanbul Koro Festivali, 9-12 Temmuz’da şehrin farklı noktalarında gerçekleşecek.
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