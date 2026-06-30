Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, hayal kırıklığıyla sonuçlanan 2026 Dünya Kupası sonrası çarpıcı açıklamalarda bulundu. A Milli Takım'ın turnuvaya erken vedasının yanı sıra Fatih Terim'e yönelik sözleri sebebiyle de eleştirilerin hedefinde yer alan Türk futbolunun patronu, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile görüşmesi sonrası gündeme gelen 'Sakın ha' tartışması ve milli oyunculara vadettiği Bodrum'daki villalar hakkında da konuştu.

"Şampiyonluk" hedefi koyduğu 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki başarısızlığa rağmen sert söylemleri ve A Milli Takım'a destek veren Fatih Terim'i hedef alması nedeniyle tepkilerin odağındaki İbrahim Hacıosmanoğlu, merak edilen tüm sorulara cevap verdi. Sözcü yazarı Erman Toroğlu, Hacıosmanoğlu ile geçtiğimiz pazar günü Kuruçeşme'de iş adamı Ali Ağaoğlu'nun evinde yaptığı görüşmeyi kaleme aldı.

"TERİM YANLIŞ YAPTI"

TFF Başkanı, A Milli Takım'ın eski hocası Fatih Terim'le ilgili soruya, "Yanlış yaptı. Özel yayın yaptı. Ne gerek vardı? Hesap sorma işi de yanlıştı" karşılığını verdi. "Peki, bu konuda bir şey yapmayacak mısın?" sorusu üzerine ise "Şu anda bu kadar. Karşı karşıya geldiğimde suratına söyleyeceğim" ifadelerini kullandı.

Fatih Terim, A Milli Takım ve Galatasatray'ın başında büyük başarılar kazandı.

"O VİLLALARI VERECEĞİM"

Villaları verecek misin? Orası SIT alanına giriyormuş?

"Burada da yalan söylüyorlar. Orası SİT alanı falan değil. Bütün izinler alındı ve inşaat başlayacak. Kesinlikle söz verdiğim gibi futbolculara o villaları vereceğim. FIFA’dan 14 milyon dolar pirim geldi. Biz de 2 milyon dolar daha ekledik. Elemelere giderken kadroya çağırdığımız bütün futbolculara eşit böldük. Onların da kaptanları her futbolcudan para alarak kendi aralarında prim dağıttılar.

ABD'DE TARAFTARA EL HAREKETİ

Taraftara neden el kol hareketi yaptınız?

"Bak hoca! Burada da benim hakkımı yediler. Ben o bağıran seyircilere 'Bekleyin, geleceğim' dedim. Üstümü değiştirip yanlarına geldim ve hepsiyle konuştum. Ama bunları kimse yayınlamadı."

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"MONTELLA DEVEM EDECEK"

Elenmenin bedelini Montella ödemeyecek mi?

"Montella görevine devam edecek."

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella

"ORKUN VE HAKAN'I BİRLİKTE OYNATTI"

Montella Hakan’ın etkisinde kalıyor mu?

"Bunu da kabul etmiyorum. Orkun’la Hakan’ı ilk maçta birlikte oynattı.

Orkun’un babasının otelde 'Benim oğlumu Hakan oynatmıyor' diye bas bas bağırdığı söyleniyor, ne diyeceksin?

"Bu konudan haberim yok."

"SADECE FRANSA'NIN YERİNİ DEĞİŞTİRMİŞLER"

Almanya, Fransa, Ispanya, Portekiz, Avusturya gibi takımlar kamp yerlerini değiştirmişler, biz neden değiştirmedik?

"Hayır, öyle bir şey yok. Bir tek Fransa çok önce müracaat etmiş, onun yerini değiştirmişler. Bizim uçak biletlerimiz alınmıştı, kalacağımız yerler belirlenmişti, her şey hazırdı hatta ve hatta FIFA bize maçlardan evvel 2 gün antrenman yapma izni verdi, diğer takımlara bu izin bir gündü."

Türkiye, D Grubu'nda 2 yenilgi ve 1 galibiyetle grup sonuncusu oldu.

"KÖPRÜ PARASINI CEBİMDEN ÖDÜYORUM"

11 kişi araştırmaya gitmişler, business ile uçmuşlar sonra business ile dönüş bu kadar kişi, fazla değil mi?

"Değil hepsinin görevi vardı, mecburduk yollamaya. Bak Hoca, ben para konusunda çok titizimdir. Kendime laf ettirmek istemem. Ben federasyona her gün arabamla gidip geliyorum. Köprü parasını, benzin parasını cebimden veriyorum. Bazen federasyonun arabasına bindiğim oluyor. Bir gün beni götüren araç radar varken arabayı hızlı kullandı. Radar vardı, 'Neden hızlı araba kullanıyorsun?' dediğimde şoföre, 'Başkan hepimiz kullanıyoruz mühim olan yolcu yetiştirmek' deyince, 'Hayır kardeşim yaptığınız yanlış' dedim. Federasyona gittim radardan kaç kişi ne kadar ceza yemiş hepsinin makbuzlarını çıkarttım. Bütün radara yakalanan şoförler cezaları cebinden verdiler TFF’ye ödettirmedim. Epey de yüklü bir miktardı.

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"YAYINCI BİLEREK BİZE GÖRÜNTÜ VERMİYOR"

Kulüpler Birliği’ndeki tüm takımlar MHK’dan şikayetçi, ne yapacaksın?

MHK görevine aynen devam edecek. Kesinlikle yabancı VAR da gelmeyecek. Hakemler konusundaki çalışmamız bitmedi, temizlik devam edecek.

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu

Bazı pozisyonlar var on saatte karar veriliyor buna ne diyeceksin?

"Bak hocam yayıncı kuruluş bazen öyle görüntüleri kasıtlı olarak getirmiyorlar ki mesela kale arkasında görüntü var onlar başka görüntü getiriyorlar ortalık yangın yerine dönüyor. Seneye ihale var, bunları yapamayacaklar. Hatta bunları sorduğumuzda espri ile karışık 'Kamuoyunda tartışma olsun, biraz alevlensin diyorlar' dedi. Yayıncı kuruluştan ben de şikayetçiyim. 'MHK gitsin gelin siz alın dedim' bir tanesi bile gelmedi. 'VAR odalarında neler dönüyor' diye neler söylendi. 'Gelin sizi misafir edecekleri yerler var' dedim, gelen olmadı.

"CÜNEYT ÇAKIR'I KAMPA ALMAM"

"FIFA bize haber gönderdi yeni kurallarla ilgili kampa hakem yollayacağız. 'Kim?' diye sordum, 'Cüneyt Çakır' dediler. 'Sakın yollamayın kampa kesinlikle onu almayız” dedim."

FIFA kokartlı eski hakem Cüneyt Çakır

"SAKIN HA'YI ANLATACAĞIM"

Toroğlu, "Bu 'Sakın ha' ne? Önce sanık oldum, sonra tanık sonra da beraat ettim" sözleri üzerine Hacıosmanoğlu'nun, olayı anlattığını belirtti. Ancak TFF Başkanı'nın, "Rica ediyorum yazma! Zamanı gelince ben açıklayacağım" dediğini aktardı.

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