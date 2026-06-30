Dünya Kupası’nda hayal kırıklığı yaşayan takımlarda bir bir istifalar geliyor. İskoçya ve G. Kore’nin hocaları görevi bıraktı, Tunus daha ilk maçtan hocayı kovdu. S. Arabistan federasyonu istifa etti. Uruguay federasyonu oyuncularına “Dönüş biletinizi kendiniz alın” dedi… A Millî Takım’da ise herkes yerinde…

2026 Dünya Kupası bütün heyecanıyla sürüyor. Son 32 tur karşılaşmaları çoktan başladı. Bu futbol cümbüşünün içinde sonuna kadar yer almak için yola çıkan A Millî Takımımız ise daha ilk iki maçın sonunda elendi! Hevesimiz kursağımızda kaldı, kupanın tadı kaçtı. Türkiye; Avustralya’dan sonra Paraguay’a da yenilip son oynayacağı ABD maçı formaliteye döndüğünde, kupanın bitimine daha bir ay vardı! Bu kadar büyük hayal kırıklığının karşılığında takımın hocasından 3-2’lik ABD galibiyeti sonrasında “Bin maça bedel bir zafer!” tespiti geldi. Vincenzo Montella “İstifa etmeyeceğim. Futbol bazen adaletli olmaz” dedi.

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KULÜP BAŞKANI MIYIM?

A Millî Takım oyuncuları sosyal medya hesaplarından birer birer “Özür” mesajları yayınlarken TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da istifa sorularına “Niye istifa edeyim ki, ben kulüp başkanı mıyım, antrenör müyüm?” cevabını verdi. Dünya Kupası’nda benzer şekilde hayal kırıklığı yaşayan diğer ülkelerde ise neler olmuş, bir bakalım… 28 yıl aradan sonra İskoçya’yı Dünya Kupası’na götüren teknik direktör Steve Clarke, turnuva öncesine dört yıllık sözleşme uzatmıştı. Ancak Clarke, elenmeyi kendisine yediremedi ve 7 yıllık görevinden istifa etti. Kupadan elenmenin yankısı Güney Kore’de de büyük oldu.

Vincenzo Montella - İbrahim Hacıosmanoğlu

FATURAYI ÖDÜYORLAR!

Teknik direktör Hong Myung-bo, G. Kore’yi kupaya taşımasına rağmen A Grubu’ndan elenmelerinin ardından Devlet Başkanı Lee Jae Myung’un “liyakatsizlik” eleştirileri ve Kültür Bakanlığı’na açtırdığı soruşturma çağrısı üzerine istifasını sundu. S. Arabistan Futbol Federasyonu Başkanı Yasser Al-Misehal de istifa eden isimlerden birisiydi. Kupaya 5-1’lik İsveç yenilgisiyle başlayan Tunus, daha ilk maçtan sonra hocası Sabri Lamouchi’yi kovdu. Uruguay Futbol Federasyonu ise oyunculara “Dönüş biletlerini kendiniz alın” restini çekti, Arjantinli hocası Bielsa görevi bırakma kararı aldı…

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HACIOSMANOĞLU İLE MONTELLA EL ELE

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu görevinin başında olduğunu söylerken “Birçok hoca ismi geçiyor. Biz yolda yürüdüklerimizi, yolda bulduklarımıza değişmeyiz” diyerek teknik direktör Vincenzo Montella’ya sahip çıktı.

ULUSLAR LİGİ EYLÜLDE

Dünya Kupası’ndan erken elenen A Millî Takım, 25 Eylül’de Uluslar A Ligi’nde sahne alacak. İlk rakip Fransa. Ay yıldızlılar ayıca ligde İtalya ve Belçika ile de karşı karşıya gelecek. Hedef; A Ligi’nde kalmak ve İngiltere-İrlanda’nın ev sahipliğinde düzenlenecek EURO 2028’e bilet almak…

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