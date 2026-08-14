Aromasıyla damak çatlatan Denizli'nin Çivril şeftalisinde, ihracattaki belirsizlikler çiftçiyi olumsuz etkiledi. Sezona 30 liradan başlayan şeftalinin kilo fiyatı tarlada 15 liraya geriledi. Üreticiler, kilo başına maliyetin 22 lira olduğunu belirterek zarar ettiklerini açıkladı. Çivril şeftalisi geçen yıl rekoltenin düşük olması nedeniyle 80 liraya kadar çıkmıştı.

Türkiye'nin önemli şeftali üretim merkezlerinden Denizli'nin Çivril ilçesinde hasat edilen kaliteli ve aromatik şeftaliler başta Rusya olmak üzere yurt dışı pazarına gönderiliyor. Bu yıl yüksek rekolte sayesinde ihracat için ürün tedarikinde sorun yaşanmazken, ihracattaki belirsizlikler üretici fiyatlarını olumsuz etkiledi.

Tarlada kilosu 30 liradan 15 liraya geriledi! Üreticinin zararı büyük: Maliyeti 22 lira

FİYAT YARI YARIYA DÜŞTÜ

Hasadın ilk günlerinde kilogramı 30 liradan alıcı bulan şeftali, bazı ihracatçı ve tüccarların yurt dışı pazarındaki belirsizlikleri gerekçe göstererek alımları azaltacaklarını açıklamasının ardından 15 liraya kadar geriledi.

Tarlada kilosu 30 liradan 15 liraya geriledi! Üreticinin zararı büyük: Maliyeti 22 lira

KİLOGRAM BAŞINA ÜRETİM MALİYETİ 22 LİRA

Kilogram başına üretim maliyetinin yaklaşık 22 lira olduğunu belirten üreticiler, mevcut fiyatlarla satış yapmaları halinde zarar ettiklerini ifade etti. Geçen yıl zirai don nedeniyle rekoltenin düşük olması sonucu fiyatların 80 liraya kadar çıktığını hatırlatan çiftçiler, bu yıl yüksek verime rağmen emeğinin karşılığını alamadıklarını dile getirdi.

Tarlada kilosu 30 liradan 15 liraya geriledi! Üreticinin zararı büyük: Maliyeti 22 lira

"YURT DIŞINDA TERCİH EDİLEN BİR ÜRÜN"

Çivril'den Rusya'ya şeftali ihracatı yapan Osman Öner, ilçede yetiştirilen ürünlerin yurt dışı pazarında önemli bir yer edindiğini söyledi. Öner, "Çivril'de yetiştirilen ve günlük olarak hasat edilen şeftalileri ağırlıklı olarak Rusya'ya ihraç ediyoruz. Çivril şeftalisi kaliteli, aromatik ve sulu yapısıyla yurt dışında da tercih edilen bir ürün. Bu yıl üretimin fazla olması sayesinde ihracat siparişlerini karşılayabilecek düzeyde ürün bulunuyor. Sipariş geldikçe üreticilerden alım yaparak sevkiyatlarımızı gerçekleştiriyoruz." dedi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MESUT ŞAHİN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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