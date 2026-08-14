Haber spikeri Erhan Çelik'in boşanma aşamasında olduğu eşi Op. Dr. Özlem Gültekin hayatını kaybetti. Acı haber Gültekin'in sahibi olduğu kliniğin sosyal medya hesabından duyuruldu. Vefatının ardından Özlem Gültekin'in hayatı, yaşı, mesleki kariyeri ve ölüm nedeni merak konusu oldu. Peki, Özlem Gültekin kimdir, neden öldü, kaç yaşındaydı?

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Özlem Gültekin hayatını kaybetti. Vefat duyurusu Gültekin'in kliniğinin sosyal medya hesabından yapılırken cenaze programına ilişkin bilgiler de paylaşıldı.

ÖZLEM GÜLTEKİN KİMDİR?

Op. Dr. Özlem Gültekin, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olarak uzun yıllar sağlık sektöründe görev yaptı. İlk, orta ve lise eğitimini babasının mesleği nedeniyle Türkiye'nin farklı şehirlerinde tamamlayan Gültekin, 1994 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde eğitimine başladı. 2000 yılında üniversiteden dereceyle mezun olduktan sonra Tıpta Uzmanlık Sınavı'nda da derece elde etti ve Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı'nda uzmanlık eğitimine başladı.

Meslek hayatının ilerleyen dönemlerinde farklı sağlık kuruluşlarında görev yapan Gültekin, 2012 yılında kendi kliniğini açtı. Gültekin aynı zamanda Türk Jinekoloji ve Obstetri Derneği ve İzmir Tabip Odası gibi meslek kuruluşlarında yer aldı. TÜGİAD Ege Şubesi'nde de çeşitli görevler üstlendi. Mesleğinin dışında havacılıkla ilgilenen Gültekin'in PPL özel pilot lisansı bulunuyordu.

Özlem Gültekin kimdir, neden öldü, kaç yaşındaydı?

ÖZLEM GÜLTEKİN NEDEN ÖLDÜ, KAÇ YAŞINDAYDI?

Op. Dr. Özlem Gültekin'in hayatını kaybettiği, 14 Ağustos 2026 tarihinde sahibi olduğu kliniğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamayla duyuruldu. Ancak yapılan vefat açıklamasında Gültekin'in ölüm nedenine ilişkin bir bilgi paylaşılmadı.

Gültekin'in cenazesinin 14 Ağustos Cuma günü ikindi namazının ardından İzmir Karşıyaka'daki Bostanlı Beşikçioğlu Camii'nden kaldırılarak Örnekköy Mezarlığı'na defnedileceği açıklandı.

Özlem Gültekin kimdir, neden öldü, kaç yaşındaydı?

Gültekin, haber spikeri Erhan Çelik ile 2019 yılında evlenmişti. Çiftin Ali Boran isimli oğulları 2020 yılında dünyaya geldi. Kamuoyuna yansıyan son bilgilere göre Çelik ve Gültekin boşanma aşamasındaydı.

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