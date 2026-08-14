Enflasyon tahmini yükseldi, hesap değişti! İşte memur ve emekliyi ocakta bekleyen zam
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, dün 2026'nın üçüncü Enflasyon Raporu'nu açıkladı. Raporda 2026 sonu enflasyon tahmini 2 puan yükseltilerek yüzde 28'e çıkarıldı. TCMB'nin temmuz ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde ise yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,21. Bu iki oran memur ve emeklinin ocak zammı için önemli bir ipucu veriyor...
EMEKLİ VE MEMURUN TEMMUZ ZAMMI
SSK ve BAĞ-KUR emeklileri temmuz ayında yüzde 17,76, memur ve memur emeklileri ise yüzde 13,52 oranında zam almıştı. Böylece en düşük emekli aylığı 23 bin 552 liraya, en düşük memur maaşı ise 70 bin 224 liraya yükseldi.
ENFLASYON KRİTİK!
Memur ve emekli zammı için enflasyon kritik bir öneme sahip. Milyonların ocak zammı 2026'nın temmuz-aralık dönemlerini kapsayan 6 aylık enflasyona göre belirlenecek.
TÜİK'in açıkladığı veriye göre temmuz ayında enflasyon yüzde 1,78 olarak gerçekleşti. Ağustos enflasyonu ise 3 Eylül tarihinde açıklanacak. Ağustos, eylül, ekim, kasım ve aralık enflasyonlarının açıklanmasıyla milyonların zammı netleşecek.
6 AYLIK ENFLASYON KAÇ OLACAK?
Merkez Bankası'nın dün açıklamış olduğu yıl sonu enflasyon tahmini emekli ve memur zammı için önemli bir ipucu verdi. TCMB'nin yüzde 28'lik yıl sonu enflasyon tahminini gerçekleşmesi durumunda yılın ikinci yarısına ait 6 aylık enflasyon yüzde 8,7 olacak.
MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Buna göre SSK ve BAĞ-KUR emeklileri yüzde 8,7 oranında, memur ve memur emeklileri ise yüzde 6,67 oranında zam alacak.
EN DÜŞÜK MAAŞ KAÇ LİRAYA ÇIKACAK?
Şu an 23 bin 552 lira olan en düşük emekli aylığı, yüzde 8,7 oranında artırılması durumunda 25 bin 601 liraya yükselecek. Yüzde 6,67'lik zamma göre en düşük memur maaşı ise 74 bin 907 liraya çıkacak.
PİYASA ANKETİNE GÖRE ZAM
Merkez Bankası'nın temmuz ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre ise yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,21. Enflasyonun yıl sonunda bu oranda gelmesi durumunda ise SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin zammı yüzde 9,72, memur ve memur emeklilerinin zammı ise yüzde 7,67 olacak.
Bu durumda ise en düşük emekli maaşı 25 bin 841 liraya, en düşük memur maaşı ise 75 bin 610 lira olacak.