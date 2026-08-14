Enflasyon tahmini yükseldi, hesap değişti! İşte memur ve emekliyi ocakta bekleyen zam

PİYASA ANKETİNE GÖRE ZAM

Merkez Bankası'nın temmuz ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre ise yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,21. Enflasyonun yıl sonunda bu oranda gelmesi durumunda ise SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin zammı yüzde 9,72, memur ve memur emeklilerinin zammı ise yüzde 7,67 olacak.

Bu durumda ise en düşük emekli maaşı 25 bin 841 liraya, en düşük memur maaşı ise 75 bin 610 lira olacak.