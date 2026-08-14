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Dünya

Sağlık takibinde yeni dönem! Google'ın akıllı saati insülin direncindeki değişimleri bildirecek

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Sağlık takibinde yeni dönem! Google'ın akıllı saati insülin direncindeki değişimleri bildirecek

Google, Pixel Watch ve Fitbit cihazlarına yapay zekâ ve sensörlerle insülin direncindeki değişimleri takip eden yeni bir sağlık özelliği getiriyor. Sistem, kan şekerini doğrudan ölçmeden muhtemel risklere karşı kullanıcıları bilgilendirecek.

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Google, giyilebilir teknoloji ürünlerindeki sağlık özelliklerini genişletiyor. Yeni sistem, kalp atış hızı, cilt sıcaklığı, hareket ve diğer sensörlerden elde edilen verileri yapay zekâ ile analiz ederek insülin direncindeki değişimleri takip edecek.

KULLANICIYA BİLDİRİM GİDECEK

Google Health uygulaması, insülin direncinde muhtemel bir değişiklik tespit edilmesi halinde kullanıcıya bildirim gönderecek. Sistem, acil durum halinde kullanıcıların hayat tarzı değişiklikleri yapmasını veya doktora danışması önerilebilecek.

Sağlık takibinde yeni dönem! Google'ın akıllı saati insülin direncindeki değişimleri bildirecek
Başlık ResmiSağlık takibinde yeni dönem! Google'ın akıllı saati insülin direncindeki değişimleri bildirecek

DAHA AYRINTILI SORULAR İÇİN YAPAY ZEKA KOÇUNA DANIŞABİLECEKLER

Söz konusu yeni özelliğin küçük fizyolojik değişimlerle insülin direnci arasındaki bağlantıyı kurabilmek amacıyla 100 binden fazla kişiden elde edilen eğitim verileri kullanılarak geliştirildiği belirtiliyor. Kullanıcılar, sonuçlarla ilgili daha ayrıntılı sorular sormak için Google Health uygulamasının ücretli sürümünde yer alan yapay zeka koçundan da yararlanabilecek.

Şirketin ayrıca kan basıncı eğilimleri ve gece solunum düzenlerini takip eden yeni özellikler de sunması bekleniyor . Araçların, Health Guardian adı verilen bir araç setinde bir araya getirildiği belirtiliyor.

Sağlık takibinde yeni dönem! Google'ın akıllı saati insülin direncindeki değişimleri bildirecek
Başlık ResmiSağlık takibinde yeni dönem! Google'ın akıllı saati insülin direncindeki değişimleri bildirecek

TEŞHİS VE TEDAVİ AMACI TAŞIMIYOR

Google, sistemin teşhis veya tedavi amacı taşımadığını ve doğrudan kan şekeri ölçmediğini belirtiyor. Daha sonraki bir tarihte kullanıma sunulacak özellikler, Google’ın New York’ta düzenlediği etkinlikte yeni Pixel akıllı telefonlarla birlikte duyuruldu. Şirket, özelliklerin diğer cihazlara gelmeden önce Pixel Watch 5 ve Fitbit Air’de kullanıma sunulacağını açıkladı.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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