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Spor

Fenerbahçe, Gençlerbirliği deplasmanında: Gözler yeni transferlerde

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Fenerbahçe, Süper Lig 2026-2027 sezonunun ilk haftasında yarın Gençlerbirliği'yle deplasmanda karşılaşacak. Yeni transferleri Nathan Ake, Vedat Muriqi, Mason Greenwood ve işlemlerinin tamamlanması halinde Romelu Lukaku, sarı-lacivert kariyerlerinde ilk lig maçına çıkmaya hazırlanıyor.

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Eryaman Stadı'nda 15 Ağustos Cumartesi günü oynanacak Gençlerbirliği-Fenerbahçe müsabakası, saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşmayı Oğuzhan Aksu yönetecek. Aksu'nun yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Osman Gökhan Bilir yapacak.

DÖRT MAÇTA 3 GALİBİYET, 1 BERBERLİK

Geçtiğimiz sezonu 74 puanla ikinci sırada tamamlayan sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2'nci eleme turundan başlayarak bu sezonu erken açtı. Söz konusu turda Polonya ekibi Gornik Zabrze'yle eşleşen Fenerbahçe, sahasında 1-0 kazandığı maçın rövanşında rakibiyle deplasmanda 1-1 berabere kalarak tur atladı. Üçüncü eleme turunda Avusturya'nın Sturm Graz takımıyla karşılaşan İsmail Kartal'ın öğrencileri, 2-0 kazandığı ilk maçın ardından deplasmanda da 1-0 galip gelerek play-off turuna yükseldi.

Bu sezon 4 resmi maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik yaşayan Fenerbahçe, Süper Lig'e de 3 puanla başlamayı hedefliyor.
Başlık ResmiBu sezon 4 resmi maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik yaşayan Fenerbahçe, Süper Lig'e de 3 puanla başlamayı hedefliyor.

FENERBAHÇE, 2 SEZON SONRA KARTAL'LA LİGE BAŞLIYOR

Sarı-lacivertli ekipte sezon başında göreve gelen teknik direktör İsmail Kartal, 2 sezon aranın ardından yeniden Fenerbahçe'yle lige başlayacak. 2023-2024 sezonuna Kartal yönetiminde başlayan sarı-lacivertliler, ligde oynanan 38 maçta 99 puan toplayıp sezonu ikinci sırada tamamlamıştı. İsmail Kartal'la lig tarihinin en iyi başlangıcını yapan Fenerbahçe, 2023-2024 sezonunda çıktığı ilk 10 lig maçını kazanmayı başarmıştı.

İsmail Kartal
Başlık Resmiİsmail Kartal

LUKAKU İÇİN DUYGUSAL MAÇ

Fenerbahçe'nin yeni transferleri Nathan Ake, Vedat Muriqi ve Mason Greenwood, sarı-lacivertli formayla bu sezon ilk defa ligde boy göstermeye hazırlanıyor. Bir diğer yeni transfer Romelu Lukaku da işlemlerinin tamamlanması halinde Ankara'ya götürülecek. Lukaku, Ankara'ya götürülmesi halinde çocukken yaşadığı şehre yeniden ayak basmış olacak. Lukaku'nun babası Roger Lukaku, 1996-1997 sezonunda Gençlerbirliği forması giymişti. 3 yaşında Ankara'ya gelen ve 4 yaşında başkentten ayrılan Romelu Lukaku, 29 yıl sonra yeniden Ankara'ya gidecek.

Romelu Lukaku
Başlık ResmiRomelu Lukaku

FENERBAHÇE DEPLASMAN AÇILIŞLARINDA ZORLANIYOR

Fenerbahçe, lig tarihinde geride kalan 68 sezonun 24'üne deplasmanda oynadığı maçlarla başladı. Bu müsabakalarda 9 defa sahadan 3 puanla ayrılan sarı-lacivertliler, 15 maçta ise rakiplerine puan kaptırdı. Sekiz müsabakadan beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, 7 maçta ise puan alamadı.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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