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Spor

Fenerbahçe'de ayrılık gerçekleşti: Yeni takımı ve kazandıracağı para belli oldu

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Süper Lig'de yeni sezonda uygulanacak "10+4 kuralı" (A Takım listesine en fazla 14 yabancı yazılır, en az 4 ismin 1 Ocak 2003 ve sonrasında doğmuş olması zorunludur) nedeniyle çok sayıda oyuncusuyla yollarını ayırması gereken Fenerbahçe'de beklenen oldu.

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Vedat Muriqi, Amara Diouf, Nathan Ake, Mason Greenwood ve Romelu Lukaku'yu kadrosuna katan ancak yabancı kontenjanını indirmesi gereken Fenerbahçe'de 33 yaşındaki Brezilyalı orta saha Fred, ülkesinin takımlarından Atletico Minerio'nun yolunu tuttu.

3,5 YILLIK İMZA ATACAK

İki kulüp, 2 milyon avro bonservis bedeli ve 500 bin avro bonus karşılığında anlaşma sağladı. Güncel piyasa değeri 4,5 milyon euro olarak gösterilen Fred'in, yeni kulübüyle 3,5 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

Fred, Strum Graz maçı sonrası Fenerbahçe tribünlerini selamladı.
Başlık ResmiFred, Strum Graz maçı sonrası Fenerbahçe tribünlerini selamladı.

129 MAÇTA 30 GOLE KATKI

Fenerbahçe formasıyla çıktığı 129 karşılaşmada 15 gol ve 15 asistlik skor katkısı veren Sambacı, Şampiyonlar Ligi 3'üncü eleme turundaki Sturm Graz maçının ardından sarı-lacivertli taraftarlara "üçlü" çektirmiş ve tribünleri selamlayıp veda etmişti.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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