Leandro Trossard bir ilki yaşadı: Beşiktaş taraftarından büyük destek
Beşiktaş'ın Premier Lig devi Arsenal'den transferi Leandro Trossard, Hradec Kralove maçının ikinci yarısında süre aldı ve siyah-beyazlı kariyerinde siftah yaptı.
UEFA Avrupa Ligi 3'üncü eleme turu rövanşında Beşiktaş, sahasında Çekya'nın Hradec Kralove takımını 1-0 yenerek, adını play-off turuna yazdırmayı başardı. Yeni transfer Leandro Trossard, siyah-beyazlı formayı ilk defa forma giydi.
TARAFTARDAN YOĞUN TEZAHÜRAT
Karşılaşmanın 66'ncı dakikada Vaclav Cerny’nin yerine oyuna dahil olan Belçikalı futbolcu, Tüpraş Stadyumu çimlerine ayak bastığı an taraftarlardan yoğun tezahüratlarla büyük destek gördü.
İngiliz kulübü Arsenal'den 18 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Beşiktaş'a gelen Trossard, Hradec Kralove maçının ardından tribünlere "üçlü" çektirdi.