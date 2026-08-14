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Spor

Leandro Trossard bir ilki yaşadı: Beşiktaş taraftarından büyük destek

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Beşiktaş'ın Premier Lig devi Arsenal'den transferi Leandro Trossard, Hradec Kralove maçının ikinci yarısında süre aldı ve siyah-beyazlı kariyerinde siftah yaptı.

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Gökhan Karataş
GÖKHAN KARATAŞ

UEFA Avrupa Ligi 3'üncü eleme turu rövanşında Beşiktaş, sahasında Çekya'nın Hradec Kralove takımını 1-0 yenerek, adını play-off turuna yazdırmayı başardı. Yeni transfer Leandro Trossard, siyah-beyazlı formayı ilk defa forma giydi.

TARAFTARDAN YOĞUN TEZAHÜRAT

Karşılaşmanın 66'ncı dakikada Vaclav Cerny’nin yerine oyuna dahil olan Belçikalı futbolcu, Tüpraş Stadyumu çimlerine ayak bastığı an taraftarlardan yoğun tezahüratlarla büyük destek gördü.

Leandro Trossard'ın güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösteriliyor.
Başlık ResmiLeandro Trossard'ın güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösteriliyor.

İngiliz kulübü Arsenal'den 18 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Beşiktaş'a gelen Trossard, Hradec Kralove maçının ardından tribünlere "üçlü" çektirdi.

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