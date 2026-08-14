Çitlekçi Mağazacılık Gıda A.Ş.'nin halka arz sürecinin ardından Borsa İstanbul'da işlem göreceği tarih netleşti. Yatırımcıların merakla beklediği işlem başlangıç tarihi açıklanırken, şirket paylarının hangi pazarda, hangi kodla ve hangi fiyattan işlem göreceği de belli oldu. Yatırımcıların merakla beklediği ''Çitlekçi ne zaman işlem görecek?'' sorusu cevap buldu. İşte detaylar...

Çitlekçi Mağazacılık'ın sermayesini temsil eden 180 milyon TL nominal değerli payların tamamı Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi kapsamında kota alındı. Halka arz edilen bölüm ise 36 milyon 500 bin TL nominal değerli paylardan oluştu. Çitlekçi Mağazacılık Gıda A.Ş. paylarının Borsa İstanbul'daki işlem kodu "CITAS.E" olarak belirlendi. Peki, Çitlekçi ne zaman işlem görecek?

Çitlekçi ne zaman işlem görecek? Halka arz sonuçları açıklandı

ÇİTLEKÇİ NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Çitlekçi Mağazacılık Gıda A.Ş. payları 18 Ağustos 2026 tarihinde Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayacak. Halka arz sonrasında şirketin payları için belirlenen işlem başlangıç tarihi Borsa İstanbul tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) duyuruldu.

Yatırımcılar 18 Ağustos Salı gününden itibaren Çitlekçi paylarında Borsa İstanbul üzerinden alım ve satım işlemi gerçekleştirebilecek.

Çitlekçi ne zaman işlem görecek? Halka arz sonuçları açıklandı

ÇİTLEKÇİ HİSSE FİYATI NE KADAR?

Çitlekçi Mağazacılık payları için Borsa İstanbul'da uygulanacak baz fiyat 73,70 TL olarak belirlendi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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