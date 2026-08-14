Meteoroloji'den sağanak, fırtına ve sıcaklık düşüşü uyarısı geldi. Yapılan açıklamaya göre, kuzey, iç ve batı bölgelerde hava sıcaklıkları 5 dereceye kadar azalıyor. Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve Toroslar'da sel riskine karşı kuvvetli yağış beklenirken, Marmara, Ege ve Batı Karadeniz kıyılarında hızı saatte 80 kilometreye ulaşan fırtınaya karşı tedbirli olunması istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak. İç ve Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ayrıca Marmara, İç Anadolu, Ege ve Batı Karadeniz'in belirli illerinde de gün içinde yağış geçişleri görülecek.

SICAKLIKLAR 5 DERECEYE KADAR DÜŞÜYOR

Ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarında belirgin bir değişim yaşanacak. Güney kesimlerde termometreler mevsim normallerinin üzerinde kalmaya devam ederken, kuzey, iç ve batı bölgelerde hava sıcaklıklarının 2 ila 5 derece arasında azalması tahmin ediliyor.

Sıcaklıklar düşecek, kuvvetli yağış gelecek! Meteoroloji uyardı

RİSKLİ BÖLGELER İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ ALARMI

Yetkililer, bazı iller için yerel kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Sabah saatlerinde Ordu ve Giresun çevrelerinde etkisini gösterecek olan kuvvetli sağanak, öğleden sonra Doğu Akdeniz'deki Toroslar mevkii, Rize, Artvin, Kars, Ardahan ve Erzurum’un kuzeydoğu ilçelerine kayacak.

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Kuvvetli yağış beklenen bölgelerde yaşanabilecek doğal afetlere karşı vatandaşların tedbirli olması istendi. Şiddetli yağışların ani sel, su baskını, heyelan ve yıldırım düşmesi gibi olumsuzluklara yol açabileceği belirtilirken, yağış anında ortaya çıkabilecek kuvvetli rüzgarın ulaşımda aksamalara neden olabileceği vurgulandı.

Sıcaklıklar düşecek, kuvvetli yağış gelecek! Meteoroloji uyardı

DÖRT BÖLGEDE KISA SÜRELİ FIRTINA

Yağışların yanı sıra rüzgar da yurt genelinde etkili olacak. Batı Karadeniz kıyıları, Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege'de kuzey yönlerden; Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda ise güney yönlerden kuvvetli rüzgar esmesi bekleniyor. Hızının saatte 60 ila 80 kilometreye ulaşması öngörülen kısa süreli fırtınalara karşı dikkatli olunması çağrısı yapıldı.

Beklenen şiddetli rüzgar ve fırtınanın günlük hayatı olumsuz etkileme potansiyeli bulunuyor. Rüzgarın hızını artıracağı kıyı ve yüksek kesimlerde ağaç devrilmesi, çatı uçması ve kara ile deniz ulaşımında yaşanabilecek olası aksaklıklara karşı tüm önlemlerin alınması gerektiği ifade edildi.

Sıcaklıklar düşecek, kuvvetli yağış gelecek! Meteoroloji uyardı

MARMARA'DA GÜNE YAĞMURLA BAŞLANACAK

Marmara Bölgesi'nde sabahın ilk saatlerinden itibaren bölgesel yağışlar etkisini gösterecek. Özellikle İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişleri yaşanacak. Bölge genelinde gün boyu esecek olan kuvvetli rüzgar, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde kendini hissettirecek.

EGE'NİN İÇ KESİMLERİNDE ÖĞLEDEN SONRA YAĞIŞ

Kıyı ve Kuzey Ege fırtınayla mücadele ederken, bölgenin iç kesimlerinde öğle saatlerinden sonra bulutlanma artacak. Uşak il geneli ile Denizli'nin kuzey ve Afyonkarahisar'ın batı ilçelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. İzmir ve Muğla gibi kıyı illerinde ise az bulutlu ve açık bir hava hakimiyetini koruyacak.

Sıcaklıklar düşecek, kuvvetli yağış gelecek! Meteoroloji uyardı

AKDENİZ VE İÇ ANADOLU'DA BÖLGESEL GEÇİŞLER

Akdeniz Bölgesi'nde öğleden sonra İç ve Doğu Akdeniz hattında yağışlar başlayacak, özellikle Adana'nın kuzeyi ve Toroslar mevkiinde sağanak kuvvetini artıracak. Benzer şekilde İç Anadolu Bölgesi'nde de öğle saatlerinin ardından Niğde ve Kayseri çevreleri gök gürültülü sağanak yağışın etkisi altına girecek.

Karadeniz Bölgesi, batıdan doğuya kadar yağışlı ve rüzgarlı bir gün geçirecek. Batı Karadeniz'de öğleden sonra Bolu çevreleri yağış alırken, sahil şeridinde fırtına etkili olacak. Orta ve Doğu Karadeniz'de ise Tokat ve Samsun hattı ile şiddetli yağış uyarısı verilen Rize, Artvin, Ordu ve Giresun gün boyu sağanağa teslim olacak.

DOĞU'DA ŞİDDETLİ YAĞIŞ, GÜNEYDOĞU'DA KISMİ SERİNLİK

Doğu Anadolu'nun kuzey ve batı kesimlerinde öğleden sonra başlayacak yağışlar, özellikle Kars, Ardahan ve Erzurum çevresinde şiddetini artıracak. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise sıcak havaya bulutlu bir ara verilecek; öğleden sonra Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde yerel sağanak yağışlar kendini gösterecek.

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