Sıcaktan kavruluyorlar! Sahile 2 ton buz döküldü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sıcak havadan bunalan bir işletmeci, sahile 2 ton buz döktürerek çocuklara adeta serinlik şöleni yaşattı. Kumsala yayılan buzların üzerinde eğlenen çocuklar, keyifli anlar yaşadı.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde faaliyet gösteren buz firmasının işletmecilerinden Mert Can Meral, ailesiyle birlikte sahile gitti. Sıcaktan bunalan Meral, kendisiyle aynı durumda olanları serinletmek için kumsala yaklaşık 500 kilo buz döktürdü.

1,5 TON DAHA DÖKTÜRDÜ

Özellikle çocukların ilgisinden dolayı çok mutlu olan işletmeci, 1,5 ton daha buz getirtip sahile döktürdü. Kumsala serilen buz, özellikle çocukları çok mutlu etti. Gönüllerince eğlenen çocuklar, buz banyosu yaptı.

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"ÇOCUKLARIN KEYFİ YERİNDE"

Basın mensuplarına açıklama yapan Mert Can Meral; "3 günden beri çok sıcak bir hava var. Ben de bugün denize geldim. Etrafta çok çocuk vardı, önce 500 kilo döktürerek çocukları serinletmek istedim. Hepsi çok eğlendi, çok güldü, çok mutlu oldu. Sonra 1,5 ton daha getirip buraya serdik. Şu anda bütün çocukların keyifleri yerinde. Çocukları eğlendirmek güzel bir şey. Benim de çocuğum var, keyif aldım, mutlu oldum" dedi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MESUT ŞAHİN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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