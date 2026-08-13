Isparta’da duvara uzanan bir kişi dengesini kaybedince, metrelerce yükseklikten beton merdivene düştü. Kanlar içinde kalan vatandaşı görenler ambulansı aradı. Yaralanan adam hastaneye kaldırılırken, o anlar kameraya yansıdı.

Isparta’da Mimar Sinan Caddesi 1001 Sokak girişinde yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı. Orta yaşlardaki bir erkek, bir işletmeye ait duvarın üzerinde uzandığı sırada dengesini kaybetti.

BETON ZEMİNE DÜŞTÜ

Metrelerce yükseklikten beton merdivene düşen vatandaş, kanlar içinde kaldı. Şahsın düştüğünü gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Saniyeler içinde kanlar içinde kaldı! Isparta’da korkutan olay: Duvara yaslanan adam beton zemine düştü

Yaralı şahıs, müdahalenin ardından tedavi edilmek üzere Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Korku dolu o anlar ise çevredeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, duvar üzerinde uzanan şahsın bir süre sonra dengesini kaybederek aşağı düştüğü görüldü.

Saniyeler içinde kanlar içinde kaldı! Isparta’da korkutan olay: Duvara yaslanan adam beton zemine düştü

Olayı kameradan izleyerek fark ettiğini dile getiren işletme sahibi İbrahim Aydoğdu, "İzlerken, burada bir arkadaşın bu bölgede uzandığını, yattığını gördüm. Daha sonra düşerek boynunun üzerine geldi. Muhtemelen, buradaki mekânlarda içti ve yattı, ardından olay gerçekleşti" dedi.

Saniyeler içinde kanlar içinde kaldı! Isparta’da korkutan olay: Duvara yaslanan adam beton zemine düştü

DAHA ÖNCE DE BİRİ DÜŞMÜŞ

Aydoğdu, daha önce de aynı bölgede benzer bir olay yaşandığını belirtti. Aydoğdu, "Allah göstermesin, burada ölüp kalsaydı ne olacaktı? Neyse ki taksiciler görmüş. Görmeselerdi ne olacaktı? Muhtemelen burada ölüp kalırdı" diye konuştu.

Saniyeler içinde kanlar içinde kaldı! Isparta’da korkutan olay: Duvara yaslanan adam beton zemine düştü

“DÜŞTÜĞÜNÜ FARK ETTİM”

Düşen adamı fark ederek ambulansı arayan Gürkan Ay ise yaşananları şöyle anlattı:

Beş, on dakika sonra ambulans geldi ve direkt vatandaşa müdahale ettiler. Vatandaşımız kanlar içindeydi. Başka pek bir şey diyemeyeceğim, beni kan tuttuğu için. Sağlık durumu hakkında hiçbir bilgim yok. Ben sadece düştüğünü fark ettim. Zaten hemen ambulansı arayarak yardım ekiplerini çağırdım.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Isparta Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSIIsparta

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